В Центре русской культуры годами царил бардак

Располагающийся в центре Таллинна Центр русской культуры (ЦРК) на протяжении многих лет жил по собственным правилам: с владельцев кафе не взимали арендную плату, администратор мог назначать плату по своему усмотрению, отчетность велась так плохо, что столичной службе внутреннего контроля было сложно выяснить, как ведется деятельность учреждения.

Большие вопросы у аудиторов вызвало благосклонное отношение руководства ЦРК к принадлежащему предприятию Savello OÜ кафе. Так, согласно заключенному в 2014 году пятилетнему договору, кафе должно было каждое лето доплачивать ЦРК за установку террасы. По необъяснимой причине ЦРК ни разу не требовал с кафе данной платы. Только после вмешательства аудиторов центр задним числом выставил кафе счет только за 2018 год в размере 3823,48 евро. «Недополученная прибыль города составила от 7400 до 11 000 евро», - говорится в аудите.

Таллиннский департамент культуры, в ведении которого находится ЦРК, счел разумным востребование задним числом долга с кафе за использование террасы лишь за один год. Свое решение объяснили тем, что кафе было бы просто оспорить выставленные задним числом счета, потому что у центра нет ни единого документа, подтверждающего факт использования летней террасы в предыдущие годы. Также в департаменте пришли к выводу, что не имеет смысла выставлять счета задним числом, потому что кафе не несет вины за то, что ЦРК не выставлял счета.

Щедрость по отношению к собственнику кафе не ограничивалась отсутствием платы за установку террасы. Несмотря на то, что договор предусматривал ежегодное повышение арендной платы, этого не происходило. Таким образом центр недополучил еще 2000-2500 евро.

Согласно данным аудита, в глаза бросается непрозрачность процесса сдачи в аренду помещений ЦРК. Хоть у центра и имелся определенный прейскурант, а указанные в нем цены умножали на специальный коэффициент, который варьировался в промежутке от 0,1 до 1,0. Интересно, что коэффициент назначал по своему усмотрению администратор. Причем в договоре не указывалось, какой именно коэффициент действует для того или иного арендатора. «Составленные для клиентов ценовые предложения не сохранялись. Никто в ЦРК не следил за тем, какие цены устанавливали администраторы. Это также стало невыполнимой задачей для проверяющих», - говорится в аудите.

Например, если какой-то арендатор отменял какое-то мероприятие, то договор расторгался, а деньги возвращались. Но в бухгалтерии центра не осталось ни единого официального документа, подтверждающего эти действия.

В аудите говорится, что в центре не было человека, в обязанности которого входила проверка подотчетности.