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Определились все участники Лиги чемпионов, "Зенит" в первой корзине

"Зенит"

ФОТО: ALEXEI DANICHEV / Sputnik

Стали известны все участники группового раунда Лиги чемпионов-2019/20.

По итогам  ответных матчей раунда плей-офф квалификации в групповую стадию пробились «Аякс», «Брюгге» и пражская «Славия».

Корзины при жеребьевке будут выглядеть следующим образом:

Первая корзина: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Зенит»;

Вторая корзина: «Реал», «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Наполи», «Шахтер», «Тоттенхэм», «Бенфика», «Аякс»;

Третья корзина: «Лион», «Байер», «Зальцбург», «Олимпиакос», «Валенсия», «Интер», «Динамо» Загреб, «Брюгге»;

Четвертая корзина: «Локомотив», «Генк», «Галатасарай», «Лейпциг», «Славия», «Црвена Звезда», «Аталанта», «Лилль».

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится в четверг, 29 августа.

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