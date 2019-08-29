Чт, 29.08.2019
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Голый псих застрелил сына, жену и тещу знаменитого спортсмена

Блейк Бивенс

ФОТО: Steve Roberts/Cal Sport Media / ZUMAPRESS.com

Жена, годовалый сын и теща звезды бейсбольной лиги США Блейка Бивенса найдены мертвыми в своем доме в Вирджинии, передает Obozrevatel.com.

19-летний шурин Блейка Мэтью Бернард расстрелял всех, кто находился в здании, включая собаку знаменитого бейсболиста.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили тело женщины на дорожке перед входом. Войдя в помещение, полиция обнаружила без признаков жизни вторую женщину и ребенка.

После убийства Бернард попытался скрыться от правоохранителей, убегая голышом. Перед тем, как копы смогли арестовать преступника, он начал сексуально домогаться случайного прохожего, оказавшегося на парковке.

Очевидцы смогли заснять на видео этот момент.

Бернарда нейтрализовали лишь обработав его дубинками, и применив перцовый баллончик.

Бивенс является основным игроком луба МLB "Тампа Бэй" с 2014 года

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