Обещание повысить пенсии может спасти лишь серьезный бюджетный минус

Весной, обсуждая бюджетную стратегию, правительство было близко к изменению бюджетных правил, которые разрешили бы Эстонии иметь более крупный дефицит. По требованию партии «Отечество» этого все же не сделали. Но теперь началось составление бюджета на 2020 год, тот же вопрос вновь поднят, и на сей раз возможны послабления.

Причиной такого обсуждения является положение государственных финансовых дел. До обнародования летнего экономического прогноза еще есть несколько недель, но в прошлый четверг министр финансов Мартин Хельме дал понять, что если прогноз и покажет что-то хорошее, то это хорошее будет мизерным.

«Насколько я спрашивал здесь в доме (в Министерстве финансов – ред.) по поводу подсчетов, ответ был таким, что значительных изменений ВВП они сейчас не видят, - сказал он. – Это значит, что в плане объемов бюджета мы более-менее остались там, где находились весной, когда мы составляли бюджетную стратегию».

Таким образом, не нужно ждать улучшения ситуации, при которой у руководящей коалицией Центристской партии появилась бы возможность для реализации своего основного обещания – повышения пенсий. А что будет, если небольшое улучшение в финансовом положении страны все же возникнет, а сам бюджет будет позволено увести в больший дефицит?

«Отечество» нажало на тормоза

Такая идея возникала у части членов правительства еще в апреле. У большей части стран-членов ЕС правительственная долговая нагрузка слишком высока, и для них Европейская комиссия ввела ограничение для структурного дефицита в размере 0,5 процента от ВВП. Для Эстонии комиссия установила предел в размере 0,75 процента от ВВП. Собственные законы Эстонии устанавливают еще более жесткие правила, разрешая минус лишь в половину процента. Поэтому у правительства есть пространство для большего дефицита бюджета.

Во время весеннего обсуждения бюджетной стратегии эту идею отклонило «Отечество», поскольку партия не была согласна ослабить требования по сбалансированности. А Центристская партия и EKRE не стали наседать.

В коалиционном договоре Центристской партии, EKRE и «Отечества» о политике государственного бюджета имеется одно предложение: «Считаем правильной бюджетную политику, исходящую из правил структурной сбалансированности». Но не уточнено, исходить нужно из европейских или эстонских правил.

Теперь, когда «Отечество» получило весьма четкое подтверждение, что его реформа второй пенсионной ступени пройдет в рамках оговоренного времени, а у Центристской партии по-прежнему нет уверенности относительно своего основного обещания, не исключено, что партия премьер-министра попытается прощупать готовность «Отечества» отступить в вопросе о разрешении большего дефицита для бюджета.