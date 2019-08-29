Обещание повысить пенсии может спасти лишь серьезный бюджетный минус

Весной правительство не обещало крупного дефицита бюджета, теперь эта возможность вновь повисла в воздухе, пишет Postimees.
Весной, обсуждая бюджетную стратегию, правительство было близко к изменению бюджетных правил, которые разрешили бы Эстонии иметь более крупный дефицит. По требованию партии «Отечество» этого все же не сделали. Но теперь началось составление бюджета на 2020 год, тот же вопрос вновь поднят, и на сей раз возможны послабления.
Причиной такого обсуждения является положение государственных финансовых дел. До обнародования летнего экономического прогноза еще есть несколько недель, но в прошлый четверг министр финансов Мартин Хельме дал понять, что если прогноз и покажет что-то хорошее, то это хорошее будет мизерным.
«Насколько я спрашивал здесь в доме (в Министерстве финансов – ред.) по поводу подсчетов, ответ был таким, что значительных изменений ВВП они сейчас не видят, - сказал он. – Это значит, что в плане объемов бюджета мы более-менее остались там, где находились весной, когда мы составляли бюджетную стратегию».
Таким образом, не нужно ждать улучшения ситуации, при которой у руководящей коалицией Центристской партии появилась бы возможность для реализации своего основного обещания – повышения пенсий. А что будет, если небольшое улучшение в финансовом положении страны все же возникнет, а сам бюджет будет позволено увести в больший дефицит?
«Отечество» нажало на тормоза
Такая идея возникала у части членов правительства еще в апреле. У большей части стран-членов ЕС правительственная долговая нагрузка слишком высока, и для них Европейская комиссия ввела ограничение для структурного дефицита в размере 0,5 процента от ВВП. Для Эстонии комиссия установила предел в размере 0,75 процента от ВВП. Собственные законы Эстонии устанавливают еще более жесткие правила, разрешая минус лишь в половину процента. Поэтому у правительства есть пространство для большего дефицита бюджета.
Во время весеннего обсуждения бюджетной стратегии эту идею отклонило «Отечество», поскольку партия не была согласна ослабить требования по сбалансированности. А Центристская партия и EKRE не стали наседать.
В коалиционном договоре Центристской партии, EKRE и «Отечества» о политике государственного бюджета имеется одно предложение: «Считаем правильной бюджетную политику, исходящую из правил структурной сбалансированности». Но не уточнено, исходить нужно из европейских или эстонских правил.
Теперь, когда «Отечество» получило весьма четкое подтверждение, что его реформа второй пенсионной ступени пройдет в рамках оговоренного времени, а у Центристской партии по-прежнему нет уверенности относительно своего основного обещания, не исключено, что партия премьер-министра попытается прощупать готовность «Отечества» отступить в вопросе о разрешении большего дефицита для бюджета.
Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер этого не подтвердил, в то же время не сказал он и ничего конкретного о том, что и теперь «Отечество» будет бороться со смягчением бюджетных правил: «Я не могу комментировать, что думают в разных партиях, что думает тот или иной член Центристской партии или EKRE. Явно мы не будем обсуждать это (разрешение большего бюджетного дефицита – ред.) прежде, чем бюджет попадет на стол к правительству. Сейчас такого обсуждения нет, но я не могу исключить, что оно не возникнет. Так было всегда во время переговоров по бюджету, что кто-то поднимал эту тему».
Сеэдер напомнил, что и перед экономическим кризисом были различные договоренности и планы, но чрезвычайная ситуация заставила от них отказаться и принять внеплановые решения: «Сейчас это наша позиция (чтобы не допускать большего минуса – ред.), но нельзя говорить на сто процентов. Никогда нельзя исключать. Мы исходим из реальной жизни, и жить не под силу мы не хотим».
Министр финансов Хельме на прошлой неделе заверил, что утверждение издания Eesti Ekspress, будто правительство приняло принципиальное решение – разрешить больший дефицит, не отвечает действительности. «Структурный дефицит в один процент – впервые об этом слышу, - сказал он ERR. – Но мы решили (весной – ред.) не смягчать бюджетные требования. Такого решения, что мы будем жить с дефицитным бюджетом до скончания веков, мы не принимали».
И снова слова Хельме говорят о том, что такого решения нет сейчас, но он ничего не говорит о том, есть ли возможность его принять.
Постоянное ослабление
В плане ослабления бюджетных правил и сейчас критически настроен Банк Эстонии. Экономист банка Расмус Каттай перечислил несколько случаев, когда правительство уже ослабляло бюджетные правила Эстонии: «Предыдущая версия эстонских правил требовала планировать государственный бюджет так, чтобы бюджет правительственного сектора был как минимум в структурном балансе. Позже правительство ослабило правила, и задним числом нужно признать, что это было ошибкой». Бюджет правительственного сектора Эстонии, по его словам, на данный момент уже три года подряд находится в структурном дефиците.
«Поскольку в течение последних двух лет Закон о государственном бюджете дважды меняли для того, чтобы разрешить больший дефицит, очередной шаг в сторону ослабления еще больше подорвет доверие к бюджетной дисциплине, - предупредил Каттай. – Более того, экономика Эстонии находится в том состоянии, когда доходов от налогов поступает больше, чем в обычной ситуации, и, исходя из этого, проще достичь даже профицита бюджета».
Но коалиции нужна не сбалансированность, а покрытие для дорогих предвыборных обещаний. Есть ли у Центристской партии надежда на то, чтобы более уверенно обещать внеочередное повышение пенсий, общественность узнает в середине сентября. Но правительство получит обзор основных показателей еще раньше и сможет понять, насколько ему необходимо разрешать себе больший дефицит.