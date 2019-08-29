Фото: дом в Вяэна с прудом, роботом-газонокосильщиком и прочими прелестями ждет покупателя

Дом площадью 233,6 квадратных метров построен на участке площадью 4958 м2 и окружен лесом. Кроме хорошо продуманных современных техно- и отопительной систем изюминкой объекта является собственный лодочный причал на собственном пруду.

ФОТО: KV.EE

Дом построен в 2002 году, реновирован в 2010 и в 2018-м. В ходе последней реновации на участке построен домик площадью 16 м2, с собственным отоплением и коммуникациями. Сейчас он используется как подсобное приусадебное строение.

ФОТО: KV.EE

В доме два находящихся рядом гаража, один из которых отапливаемый. Отопление и систему видеонаблюдения и сигнализации можно регулировать дистанционно. Также имеется большая терраса, примыкающая к дому с трех сторон. Выбор декоративных растений для сада таков, что они радуют своим цветением с ранней весны до поздней осени. За газоном следит управляемый по интернету робот фирмы Husqvarna.

ФОТО: KV.EE