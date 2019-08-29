Кейлор Навас покидает "Реал" и переезжает во Францию

Футболист недоволен своим положением в «бланкос». Он не намерен довольствоваться игровой практикой в Кубке Испании и лишь некоторых матчах Ла Лиги.

У вратаря состоялась беседа с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом. Навас сообщил, что намерен покинуть клуб. Как отмечается, Зидан предпочел бы не терять Наваса, но принял решение вратаря уйти в сложившейся ситуации. Тренер и голкипер пожелали друг другу удачи и выразили взаимную благодарность за несколько лет сотрудничества в «Реале».

Навас согласовал условия контракта с «ПСЖ». Переход во французский клуб может состояться уже в четверг, 29 августа. Навас прилетит в Париж, пройдет медосмотр и подпишет контракт.

По данным El Chiringuito, парижане заплатят за 32-летнего костариканца 13 миллионов евро и подпишут с ним 4-летний контракт.