В Харьюском уездном суде по делу Сависаара выступит Александр Кофкин

Харьюский уездный суд в четверг продолжит слушания по обвинению бывшего лидера Центристской партии и бывшего мэра Таллинна Эдгара Сависаара в коррупции. С показаниями в суде должен выступить предприниматель Александр Кофкин.
Об этом сообщила пресс-служба суда, добавив, что в повестке дня заседания также видеомост с проживающими в Испании свидетелями, которых вызвала прокуратура.
Несколько недель назад в суде давал показания обвиняемый в подкупе Сависаара предприниматель Велло Кунман, который отрицал как свое личное знакомство с Сависааром, так и то, что предлагал ему взятку.