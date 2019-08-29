В Харьюском уездном суде по делу Сависаара выступит Александр Кофкин

Об этом сообщила пресс-служба суда, добавив, что в повестке дня заседания также видеомост с проживающими в Испании свидетелями, которых вызвала прокуратура.

Несколько недель назад в суде давал показания обвиняемый в подкупе Сависаара предприниматель Велло Кунман, который отрицал как свое личное знакомство с Сависааром, так и то, что предлагал ему взятку.