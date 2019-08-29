Чт, 29.08.2019
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  • В Харьюском уездном суде по делу Сависаара выступит Александр Кофкин

В Харьюском уездном суде по делу Сависаара выступит Александр Кофкин

Александр Кофкин и Эдгар Сависаар в зале суда.

ФОТО: Tairo Lutter

Харьюский уездный суд в четверг продолжит слушания по обвинению бывшего лидера Центристской партии и бывшего мэра Таллинна Эдгара Сависаара в коррупции. С показаниями в суде должен выступить предприниматель Александр Кофкин.

Об этом сообщила пресс-служба суда, добавив, что в повестке дня заседания также видеомост с проживающими в Испании свидетелями, которых вызвала прокуратура.

Несколько недель назад в суде давал показания обвиняемый в подкупе Сависаара предприниматель Велло Кунман, который отрицал как свое личное знакомство с Сависааром, так и то, что предлагал ему взятку.

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