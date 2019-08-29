Без фанатизма: покупка квартиры в новом доме требует ума и сообразительности

- Наличие у застройщика богатого опыта. Ясно, что чем дольше девелопер на рынке, тем точнее он соблюдает сроки сдачи объекта и выполняет обещания.

- Начало строительства. Часто застройщик начинает продажу квартир еще до начала строительства, чтобы понять, есть ли у покупателей интерес. Если интереса нет или он невелик, то начало строительства откладывается. Поэтому при покупке квартиры убедитесь, что строительство уже начато. Если еще нет, узнайте, на каких условиях и когда оно начнется.

- Форма договора. Договор купли-продажи недвижимости должен быть обязательно заверен нотариусом. Договор в простой письменной форме или, чего доброго, устный не гарантируют вам приобретение выбранной квартиры.

- Включены ли в цену квартиры место для парковки и кладовка. Здесь два варианта, и оба должны быть отражены в договоре: место для парковки и кладовка могут оплачиваться как отдельно, так и входить в стоимость квартиры. Помните: если на момент покупки вам не нужна парковка либо кладовая, этот факт может сработать против вас, если найдется другой покупатель, которому понадобится весь пакет.

- Размер предоплаты. Если вы покупаете квартиру в еще строящемся доме, обычно предоплата составляет 10-20% от цены квартиры. Оставшиеся 80-90% следует заплатить во время подписания договора вещного права, когда квартира будет готова.

- Готовность строения. Обычно к моменту готовности и сдачи квартиры в эксплуатацию покупателю приходится либо продавать свое прежнее жилье и освобождать его, либо прекращать договор найма. Поэтому следует время от времени справляться у застройщика, не определена ли уже точная дата окончания строительства и передачи владения. Это поможет правильно решить вопросы, связанные с прежним жильем.

- Гарантийный период. Обычно это два года, но некоторые девелоперы предлагают трех-четырехлетний гарантийный срок.