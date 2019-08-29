Bolt и Тартуский университет занялись совместной разработкой технологии беспилотных автомобилей

"Многие технологические компании занимаются разработкой беспилотных автомобилей, вместо этого мы хотим выстроить технологию для беспилотных машин, которая основывается на программном обеспечении и уже существующих навигационных приложениях. Это даст отличную возможность использовать знания разработчиков Bolt о машинном обучении, картах и их оптимизации", - говорит руководитель по разработке продуктов Bolt Евгений Кабанов.

Основной целью сотрудничества является разработка технологий, которые помогут достичь автомобилям четвертого уровня автономности. Это означает, что в большинстве случаев нет необходимости вмешательства человека в управление средством передвижения, за исключением "белых пятен" на картах или экстремальных погодных условий. В ближайшие годы Bolt и Тартуский университет будут тестировать технологии в подходящих районах города. Долгосрочная цель данного проекта - интегрировать беспилотные автомобили в транспортную платформу Bolt в 2026 году.

"Сотрудничество с Bolt даст нам возможность протестировать технологию беспилотных автомобилей в реальных условиях дорожного движения еще на стадии разработки. Мы будем привлекать студентов к экспериментам и готовить их к работе с автономными технологиями", - говорит руководитель работы по сотрудничеству с частными предприятиями Института информатики Тартуского университета Анне Яагер.

"Основная цель Bolt - сделать передвижение в городах проще, быстрее и безопаснее. Требования к транспортным услугам растут, а при помощи беспилотных автомобилей мы сможем решать транспортные вопросы на новом уровне", - добавил Кабанов.