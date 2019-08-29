Министр Март Ярвик: дальнобойщики воруют топливо фермеров

На встречу с министром сельской жизни Мартом Ярвиком в прошлую пятницу на мызе Коэру в Арукюла собрались почти 20 селян из Ярва, Йыгева и Ляэне-Вирумаа, которых интересует все, что связано с так называемым синим топливом.

Объемы краж составляют 4,7 миллиона

Селяне молча выслушали объяснения министра о том, что по-настоящему хорошего решения для использования синего топлива нет. Проблема в том, что топливо, облагаемое налогом по льготной ставке, в весьма больших количествах уходит налево – в прошлом году потери составили 4,7 миллиона. Но дотация Европейского союза должна расходоваться целевым образом. Иначе можно получить штраф.

Мест, откуда топливо уходит налево, по словам министра, невероятно много. Первым делом он привел в пример финские грузовики, за рулем которых сидят эстонские водители. На заправках не спрашивают ничего кроме эстонской ИД-карты и отметки о том, что топливо используется на сельхознужды. Так 1500 литров полученного на таллиннских заправках дотационного топлива уходит на паромах через залив. Не говоря о «мерсах», водители которых заправляются синим топливом, объясняя, что представляют селян в качестве адвокатов в судах.

Во многих соседних странах, по словам министра, кражи синего топлива предотвращают с помощью введения лимита для селян: «Лимиты могут казаться угрожающим требованием, но их не избежать. Это говорят и в Министерстве финансов».

Благодаря лимитам можно быстро обнаружить и злоупотребления среди селян. Жалобы на них поступают прямо в министерство: «Оказывается, что если покупать синее топливо на заправке в прозрачной канистре, то через несколько месяцев цвет пропадает, и таким образом синим топливом злоупотребляют многие селяне. Это показывает расход топлива больших объемов, чем нужно для обработки гектара».

Лимиты вводятся, чтобы исключить кражи, и по-другому это сделать нельзя, но будет ли цель достигнута, выяснится в течение ближайшей пары месяцев.

В качестве риска министр привел пример, что деньги, которые до сих пор выплачивались в качестве акцизов, должны остаться у селян. Он обещал постоять за это.

Тут селяне зашумели. Стало понятно, что введение лимитов не нравится никому. Эмоционально это выразил Яанус Марранди: «Нельзя сажать все 17 000-18 000 селян в одну лодку с теми, кто ворует. Вводить лимиты крайне сложно, справедливого решения тут нет. Раскрывать кражи можно с помощью более эффективного контроля и ограничивать или совсем прекращать возможность заправки синим топливом на АЗС. Цистерна приезжает на предприятие и привозит такое топливо, которое было заказано».

Слова Марранди поддержали и другие. Йыгевамааский фермер Лембит Паал и крупный ляэне-вирумааский производитель Март Леэс признали, что если финские дальнобойщики воруют дотируемое Эстонией топливо, то почему нужно тратить государственные деньги на введение лимитов и норм для фермеров?