Министр Март Ярвик: дальнобойщики воруют топливо фермеров

Если проблемой являются финские дальнобойщики, которые воруют дотируемое Эстонией топливо, почему вместо ужесточения контроля министр хочет ввести лимиты и нормы для фермеров, удивляются странной ситуации деревенские жители, пишет Postimees.
На встречу с министром сельской жизни Мартом Ярвиком в прошлую пятницу на мызе Коэру в Арукюла собрались почти 20 селян из Ярва, Йыгева и Ляэне-Вирумаа, которых интересует все, что связано с так называемым синим топливом.
Объемы краж составляют 4,7 миллиона
Селяне молча выслушали объяснения министра о том, что по-настоящему хорошего решения для использования синего топлива нет. Проблема в том, что топливо, облагаемое налогом по льготной ставке, в весьма больших количествах уходит налево – в прошлом году потери составили 4,7 миллиона. Но дотация Европейского союза должна расходоваться целевым образом. Иначе можно получить штраф.
Мест, откуда топливо уходит налево, по словам министра, невероятно много. Первым делом он привел в пример финские грузовики, за рулем которых сидят эстонские водители. На заправках не спрашивают ничего кроме эстонской ИД-карты и отметки о том, что топливо используется на сельхознужды. Так 1500 литров полученного на таллиннских заправках дотационного топлива уходит на паромах через залив. Не говоря о «мерсах», водители которых заправляются синим топливом, объясняя, что представляют селян в качестве адвокатов в судах.
Во многих соседних странах, по словам министра, кражи синего топлива предотвращают с помощью введения лимита для селян: «Лимиты могут казаться угрожающим требованием, но их не избежать. Это говорят и в Министерстве финансов».
Благодаря лимитам можно быстро обнаружить и злоупотребления среди селян. Жалобы на них поступают прямо в министерство: «Оказывается, что если покупать синее топливо на заправке в прозрачной канистре, то через несколько месяцев цвет пропадает, и таким образом синим топливом злоупотребляют многие селяне. Это показывает расход топлива больших объемов, чем нужно для обработки гектара».
Лимиты вводятся, чтобы исключить кражи, и по-другому это сделать нельзя, но будет ли цель достигнута, выяснится в течение ближайшей пары месяцев.
В качестве риска министр привел пример, что деньги, которые до сих пор выплачивались в качестве акцизов, должны остаться у селян. Он обещал постоять за это.
Тут селяне зашумели. Стало понятно, что введение лимитов не нравится никому. Эмоционально это выразил Яанус Марранди: «Нельзя сажать все 17 000-18 000 селян в одну лодку с теми, кто ворует. Вводить лимиты крайне сложно, справедливого решения тут нет. Раскрывать кражи можно с помощью более эффективного контроля и ограничивать или совсем прекращать возможность заправки синим топливом на АЗС. Цистерна приезжает на предприятие и привозит такое топливо, которое было заказано».
Слова Марранди поддержали и другие. Йыгевамааский фермер Лембит Паал и крупный ляэне-вирумааский производитель Март Леэс признали, что если финские дальнобойщики воруют дотируемое Эстонией топливо, то почему нужно тратить государственные деньги на введение лимитов и норм для фермеров?
«Может быть, фокус все же должен быть смещен на ужесточение контроля. Когда возможность заправки для грузовиков будет прикрыта, нужно будет снова оценить ситуацию. Может быть, среди фермеров не так много жуликов, чтобы было необходимо тратить деньги на введение ограничений», - сказал Паал.
Весьма единодушно было признано, что пока ни одна организация фермеров не поддерживает прекращение продаж синего топлива. Как опытный бывший политик и нынешний фермер Марранди сказал, что если акцизная льгота станет политическим решением в бюджете, то есть риск, что она начнет сокращаться: «Если выплата суммы селянам будет зависеть от решений, принятых при составлении бюджета, очень быстро от селян начнут получать меньше денег на зарплаты учителям, полицейским и спасателям. 90 процентов жителей Эстонии не разбираются в важной для фермеров теме синего топлива».
Фермеры согласились с министром в том, что при продаже топлива нужно лучше удостоверять личность покупающего. Вплоть до того, чтобы купить топливо на оптовом складе или заправке было нельзя до установления личности. Министр сказал, что электронное решение необходимо создать в сотрудничестве с PRIA.
«В обязанность PRIA входит проверка использования топлива и предоставление данных Европейской комиссии. Это сертифицированная для этого организация. Но мы ничего не можем изменить без изменения закона», - добавил Ярвик, объяснив, что заправки не могут заставить Налогово-таможенный департамент и PRIA проверять больше, чем личный код. Поэтому личность необходимо устанавливать до заправки и выдавать топливо на основании лимита. Министр пообещал, что каждый производитель получит отдельный лимит, составленный на основании отправленных фермером данных. Пообещал он и то, что лимиты будут устанавливаться скорее большие, чем меньшие: «Так можно будет остановить деятельность жуликов среди фермеров».
Министр заверил, что в своем решении опирается на Совет развития сельского хозяйства и сельской жизни. Если там не согласятся с упразднением синего топлива, то он так и поступит. Но он остался на своем, что вводить лимиты необходимо.
О лимитах можно даже говорить
Судя по шуму, назначение лимитов больше не вызывает у селян такого противостояния. Самый разговорчивый из них Яанус Марранди сказал, что за два часа смогли достичь ряда решений: «Если синее топливо останется, можно будет говорить о лимитах, но, в принципе, их введение – это массовая бюрократия, которая не принесет правильного результата». На этом обсуждение синего топлива на этот раз посчитали оконченным. После того, как министр ушел, начали говорить между собой. Фермеры уверены, что проблемы только начинаются, как и споры. На том и разошлись с фигой в кармане и промежуточным результатом – синее топливо останется, если это поддержит Совет развития сельского хозяйства и сельской жизни.