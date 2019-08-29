Таллиннские школьники привезли медали международных олимпиад

От имени города гостей поблагодарит вице-мэр Вадим Белобровцев, отметивший, что заслуги талантливой молодежи вне сомнений заслуживают признания. «В этом году в сборной Эстонии шестнадцать таллиннских ребят, которые соревновались на одиннадцати олимпиадах. В общей сложности домой они привезли 16 медалей, среди них две золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых. Достижения не даются легко, за ними стоит большая работа. К участию в международных олимпиадах нужно готовиться годами, набираясь опыта, встречая и удачи, и поражения. Представлять Эстонию могут школьники, успешно прошедшие региональные олимпиады, от школьных этапов до общегосударственных, продемонстрировавшие свои умения также в тренировочных лагерях и на дополнительных соревнованиях. Благодарю школьников, их помощников и группу поддержки на непростом пути – родителей, учителей, директоров!» – сказал Белобровцев.