Таллиннские школьники привезли медали международных олимпиад

В четверг, 29 августа, в 14 часов в Таллиннской ратуше состоится праздничный прием для школьников, участвовавших в международных олимпиадах, и их родителей, руководителей и директоров школ, передает Раэпресс.
От имени города гостей поблагодарит вице-мэр Вадим Белобровцев, отметивший, что заслуги талантливой молодежи вне сомнений заслуживают признания. «В этом году в сборной Эстонии шестнадцать таллиннских ребят, которые соревновались на одиннадцати олимпиадах. В общей сложности домой они привезли 16 медалей, среди них две золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых. Достижения не даются легко, за ними стоит большая работа. К участию в международных олимпиадах нужно готовиться годами, набираясь опыта, встречая и удачи, и поражения. Представлять Эстонию могут школьники, успешно прошедшие региональные олимпиады, от школьных этапов до общегосударственных, продемонстрировавшие свои умения также в тренировочных лагерях и на дополнительных соревнованиях. Благодарю школьников, их помощников и группу поддержки на непростом пути – родителей, учителей, директоров!» – сказал Белобровцев.
В сборную Эстонии вошли ученики пяти таллиннских школ. Больше всего медалей завоевали ученики Таллиннской реальной школы: Анна Паулина Румм, Каарел Кивисалу, Андреас Симсон, Робин Хальяк, София Марлене Хауг, Мартин Рахе, Каарел Аугуст Курик, Андреас Муст и Михкель Якобсон.
Медали также привезли Никита Жогло (Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей), Микаэль Ринне (Таллиннская Тынисмяэская реальная школа) и Пеэтер Александер Рандла (Таллиннский английский колледж). Эстонию достойно представили также Каарел Весилинд, Ханс Кристьян Вери (Таллиннская реальная школа) и Роозмари Пихлак (Таллиннская Мустамяэская гимназия).
На приеме выступят ученики театральной школы Образовательной коллегии Старого города.