Мартин Хельме нашел деньги для строительства четырехполосных шоссе

Ранее на этой неделе министр финансов Мартин Хельме посетил Германию и Австрию, чтобы узнать о возможности использования ГЧП для крупных инфраструктурных проектов в Эстонии, пишет Postimees.

«Цель нашего визита заключалась в ознакомлении с опытом других стран и крупных застройщиков, чтобы определить, подходит ли такой подход для Эстонии», - пояснил министр финансов Мартин Хельме. «После очень полезного и рабочего визита я могу с уверенностью сказать, что при желании ГЧП позволит построить дороги Таллинн-Пярну, Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва в Эстонии за четыре года, а также очень хорошее решение для быстрой реализации Сааремааского моста», - добавил Хельме.

По его словам, министерству было поручено подготовить соответствующую законодательную базу, и в ближайшее время министр представит правительству предложения по крупным проектам. «Конечно, это означает конструктивное сотрудничество между министерствами и готовность решать вопросы, связанные с планированием, экологическими вопросами и финансированием, чтобы наконец можно было реализовать строительство длинных дорог с четырьмя полосами движения», - отметил Хельме.

В ходе визита проходили встречи с рядом крупных фирм с большим опытом работы в проектах averus, а также с представителями Министерства финансов земель Северный Рейн-Вестфалия и с юридической фирмой, специализирующейся на заключении контрактов по проектам ГЧП в интересах организации-заказчика. Согласно Министерству финансов, в Европе и в других странах широко распространены проекты averus или ГЧП, что означает сотрудничество между частным и государственным секторами в распределении рисков и финансирования.