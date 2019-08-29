Мартин Хельме нашел деньги для строительства четырехполосных шоссе

Министр финансов Мартин Хельме заявил, что основные дороги с четырьмя полосами движения можно построить с помощью государственно-частного партнерства (ГЧП), где работа выполняется на аутсорсинге и оплачивается по договору операционной аренды.
Ранее на этой неделе министр финансов Мартин Хельме посетил Германию и Австрию, чтобы узнать о возможности использования ГЧП для крупных инфраструктурных проектов в Эстонии, пишет Postimees.
«Цель нашего визита заключалась в ознакомлении с опытом других стран и крупных застройщиков, чтобы определить, подходит ли такой подход для Эстонии», - пояснил министр финансов Мартин Хельме. «После очень полезного и рабочего визита я могу с уверенностью сказать, что при желании ГЧП позволит построить дороги Таллинн-Пярну, Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва в Эстонии за четыре года, а также очень хорошее решение для быстрой реализации Сааремааского моста», - добавил Хельме.
По его словам, министерству было поручено подготовить соответствующую законодательную базу, и в ближайшее время министр представит правительству предложения по крупным проектам. «Конечно, это означает конструктивное сотрудничество между министерствами и готовность решать вопросы, связанные с планированием, экологическими вопросами и финансированием, чтобы наконец можно было реализовать строительство длинных дорог с четырьмя полосами движения», - отметил Хельме.
В ходе визита проходили встречи с рядом крупных фирм с большим опытом работы в проектах averus, а также с представителями Министерства финансов земель Северный Рейн-Вестфалия и с юридической фирмой, специализирующейся на заключении контрактов по проектам ГЧП в интересах организации-заказчика. Согласно Министерству финансов, в Европе и в других странах широко распространены проекты averus или ГЧП, что означает сотрудничество между частным и государственным секторами в распределении рисков и финансирования.
Это позволяет государственному сектору передавать на аутсорсинг крупномасштабную работу, которая оплачивается в течение длительного срока на основе операционной аренды. Преимущество проектов ГЧП заключается в том, что они способны быстро и в больших масштабах строить крупную инфраструктуру, оплачивая ее в течение длительного времени, не увеличивая нагрузки на государственный сектор. Другое большое преимущество формата сотрудничества заключается в том, что, в отличие от строительства самого государственного сектора, проекты, как правило, остаются в рамках первоначального бюджета и графика.