Apple прекратит прослушку пользователей

В заявлении говорится, что Apple намерена улучшать Siri, но будет использовать лишь текстовые расшифровки аудиосообщений, сделанные компьютером, а не голосовые записи. При этом пользователь сам может разрешить компании прослушивание его голосовых команд и в любой момент сможет отказаться от этого, сообщает Lenta.

Также Apple подчеркнула, что закончила практику работы с подрядчиками для прослушивания записей разговоров владельцев гаджетов. Компания собирается нанимать для подобных работ только сотрудников внутри самой Apple.

В конце июля газета The Guardian сообщала, что записи общения пользователей с Siri, анализируемые подрядчиками компании и используемые для улучшения работы помощника, содержат и конфиденциальную информацию. Один из сотрудников рассказал тогда изданию, что помощник записывает информацию не только тогда, когда к нему обращается пользователь.

О похожих случаях с прослушкой сообщали и работники других компаний. Так, источники рассказали, что Facebook наняла несколько сотен подрядчиков для прослушки и расшифровки аудиосообщений.