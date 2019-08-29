Источник: Олег Сенцов доставлен в Бутырку в рамках процесса обмена с Украиной

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, доставлен в Москву и помещен в СИЗО-2, известный как Бутырская тюрьма, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву - в Бутырку», - сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщили, что украинец, освобождения которого добивались власти Украины и ряд международных организаций, был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной.
«Он доставлен в Москву в рамках проходящего процесса обмена», - отметил источник «Интерфакса».