Источник: Олег Сенцов доставлен в Бутырку в рамках процесса обмена с Украиной

«Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву - в Бутырку», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что украинец, освобождения которого добивались власти Украины и ряд международных организаций, был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной.