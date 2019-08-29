Чт, 29.08.2019
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  • Источник: Олег Сенцов доставлен в Бутырку в рамках процесса обмена с Украиной

Источник: Олег Сенцов доставлен в Бутырку в рамках процесса обмена с Украиной

Олег Сенцов.

ФОТО: AP/Scanpix

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, доставлен в Москву и помещен в СИЗО-2, известный как Бутырская тюрьма, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву - в Бутырку», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что украинец, освобождения которого добивались власти Украины и ряд международных организаций, был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной.

«Он доставлен в Москву в рамках проходящего процесса обмена», - отметил источник «Интерфакса».

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