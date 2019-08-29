Полиция подозревает двух подростков в жестоком убийстве в Ыйсмяэ

Утром 20 августа в Таллинне у многоквартирного дома по Ыйсмяэ-теэ было найдено тело мужчины с признаками насилия. Погибшему было 53 года, он вел асоциальный образ жизни. По оценке судебного врача, мужчина скончался вследствие нанесенных побоев. Полицейские нашли на месте события доказательства и на основании собранной информации начали выяснять личности возможных подозреваемых. 23 августа следователи задержали подростков 15 и 16 лет в качестве подозреваемых в убийстве. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда 24 августа молодые люди были взяты под стражу на время ведения предварительного следствия.

По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности Хиско Вареса, задержанные в качестве подозреваемых молодые люди не наказывались ранее в уголовном порядке, но они знакомы полиции.

«Молодежные полицейские сталкивались с обоими подростками. Эти подростки убегали из дома, занимались вандализмом. У обоих подростков были проблемы с употреблением алкоголя, а у одного из них в последний год и с наркотиками. В отношении обоих подростков сейчас также возбуждены уголовные дела по связанным с насилием эпизодам», - сказал Варес.

Полицейские и сотрудники местного самоуправления в течение нескольких лет общались с юношами и их семьями, посещая подростков и родителей и на дому. В прошлом году один подросток был направлен на участие в спортивной программе для несовершеннолетних SPIN.

«Можно сказать, что это подростки, чьи семейные обстоятельства так или иначе были сложными. Вместе с сотрудниками службы защиты детей мы пытались найти решение проблемы, но мы видим уже знакомую форму поведения, когда совершаемые молодыми людьми правонарушения становились все серьезнее, и результатом стало настолько серьезное преступление», – рассказал Хиско Варес.

Окружной прокурор Келли Круузимяги пояснила, что в случае тяжких преступлений прокуратура ходатайствует о взятии под стражу и несовершеннолетних подозреваемых.