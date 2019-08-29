Мужчина и женщина из Германии: на суде, который состоялся из-за собаки, нам пришлось доказывать, что мы - не муж и жена

Жительнице Ида-Вирумаа Виктории выписали штраф за то, что ее собака покусала прохожего на даче. Но собака принадлежит не Виктории, а ее соседу по квартире Вячеславу. Мужчина и женщина - граждане Германии, осевшие в Ида-Вирумаа фактически случайно. Они не состоят в близких отношениях, но делят одно жилье. Это обстоятельство, обычное для Германии, в Эстонии ставит всех в тупик, и жизнь в Ида-Вирумаа у них не ладится.
Собака напала на пенсионера или пенсионер на собаку?
Лорд - большой пес, почти 50 см в холке. Корреспондента Rus.Postimees он встречает громким лаем, рвется навстречу и в целом выглядит угрожающе. Виктория держит его за поводок и успокаивает. Убедившись, что угрозы нет, Лорд обнюхивает гостя, сворачивается на коврике и засыпает.
Инцидент с Лордом произошел первого мая этого года в садоводстве “Спутник” под Силламяэ, где Виктория не так давно купила дачу.
Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин рассказал, что поступило заявление от 80-летнего мужчины:
“Для выяснения обстоятельств мы начали производство о проступке. В ходе следствия мы связались с медицинским учреждением, куда обращался мужчина. Оттуда получили материалы, в которых специалист дал оценку полученной травме. Также были допрошены обе стороны данного происшествия – это мужчина, на которого напала собака, и хозяйка собаки, а также другие свидетели”.
Виктория рассказала, что во время происшествия возилась в теплице. Вячеслав монтировал крышу на беседке. Собака, по словам Виктории, была привязана к металлическому колу посреди участка. Виктория рассказывает, что услышала визг собаки и увидела, как какой-то мужчина бросает в нее камни.
Согласно показаниям потерпевшего, собака свободно бегала вокруг дома и набросилась на него, когда он проходил мимо по дороге - вцепилась в правую руку в районе локтя. Виктория настаивает, что собака была на привязи, и чтобы оказаться рядом с ней, нужно было перелезть через канаву и войти на участок.
Полицейские выписали Виктории штраф в 300 евро, но она оспорила его в суде. Решение суда ожидается в сентябре. По мнению женщины, это потерпевший напал на собаку, а не наоборот.
“Следователь сказала, что уходит в отпуск, и не стала разбираться”, - говорит Виктория.
Найти потерпевшего, чтобы расспросить, корреспонденту Rus.Postimees не удалось. Дачники из соседнего домика, выступавшие свидетелями в деле, не открыли на стук корреспондента. Пообщаться согласился другой сосед по даче - пенсионер, в прошлом хирург Юрий Шилов. Он считает, что потерпевший мог спровоцировать собаку, но это лишь предположение, поскольку самого инцидента пожилой доктор не видел.
Собака общительная или агрессивная?
После происшествия полицейские собрали несколько заявлений - от соседей по даче и по квартире. В ответ Вячеслав привлек несколько свидетелей со своей стороны.
“Собака была не на привязи, самовольно бегала по всем соседним участкам без намордника. На замечания хозяева собаки не реагировали, говорили, что она не агрессивная”, - написал в полицию один из соседей по даче.
“Собака ведет себя адекватно, не проявляет признаков агрессии”, - написал ветеринарный врач из Силламяэ, который делал Лорду необходимые прививки.
Так или иначе, стопка заявлений, которую собрал Вячеслав, касается не инцидента первого мая, а вообще поведения собаки. Одни люди называют ее доброй и общительной, другие - агрессивной. Недовольные отмечают в своих заявлениях, что собака гуляла сама, без поводка и намордника.
Само по себе это нарушением не является, но только если собака ни на кого не нападает. Следователь отмечает, что на месте происшествия действуют правила содержания кошек и собак, принятые в Силламяэ.
“Согласно этим правилам, хозяин животного должен обеспечить безопасность людей, а также он отвечает за то, чтобы кошка или собака не нарушали покой других граждан, не убегали от хозяина и не нападали на людей и других животных”, - сообщил Дмитрий Наролин.
Кто хозяин собаки?
Пса Вячеслав купил в Эстонии. Виктория рассказывает, что в это время она была в гостях у тетки в Петербурге, и появление в доме собаки вдобавок к ее двум кошкам, привезенным из Германии, поначалу ее ошарашило.
Вячеслав показывает документ на Лорда, где указано, что хозяином является именно он. Вячеслава называют хозяином собаки и несколько авторов заявлений в полицию, среди них и ветеринарный врач, который написал в заявлении, что именно Вячеслав является хозяином собаки, и именно он приводил пса, чтобы делать прививки.
В то же время, привлекли к ответственности за поведение собаки не Вячеслава, а Викторию. Следователь Дмитрий Наролин пояснил, что в судебной практике хозяином признают того человека, который ухаживает за животным.
Вячеслав и Виктория считают, что такое решение было принято, прежде всего, из-за непривычных для Эстонии отношений между мужчиной и женщиной.
Добровольная коммуналка по-немецки
Виктория и Вячеслав родились в СССР и переехали в Германию много лет назад. Познакомились они уже в Германии, когда Вячеслав ремонтировал Виктории компьютер.
“Я работала гидом в Париже, - рассказала Виктория. - У меня две кошки, и я постоянно просила подругу присмотреть за кошками, пока я на три дня уезжала в Париж. В конце концов, подруге это надоело, и она сказала: послушай, тот, кто ремонтировал тебе компьютер, ищет квартиру”.
“У меня была сложная ситуация, я мог снимать только очень маленькую квартиру, - рассказал Вячеслав. - У Виктории была такая же ситуация. Наши общие друзья нас познакомили, и мы пришли к такому соглашению, что вместе снимаем квартиру большей площади, оплачиваем ее пополам, но живем отдельно - в разных комнатах. Но помогаем другу другу - даже хотя бы психологически это легче, есть с кем поговорить”.
По словам Вячеслава, в Германии практика, когда люди, не находящиеся в отношениях, вместе снимают квартиру - довольно распространенная и называется словом wohngemeinschaft (можно перевести как жилищное сообщество). Но в Эстонии объяснить это оказалось очень сложно.
Виктория возмущена тем, что во время судебного заседания ее долго расспрашивали об отношениях с Вячеславом. Хотя дело касалось того, что собака Вячеслава покусала (или не покусала) прохожего, на суде пришлось рассказывать, в разных ли комнатах они живут и что чувствуют по отношению друг к другу.
“Живу с ней по экономическим причинам”, - объяснил Вячеслав.
Виктория рассказывала на суде, что гуляет с собакой и кормит ее время от времени, только когда этого не может сделать Вячеслав, хотя сама она собак даже боится, особенно таких больших, как Лорд. Вячеслав настаивал, что хозяин - он, и нелепо обвинять вместо него соседку по квартире.
Нервная обстановка
Виктория рассказывает, что происшествие с собакой как будто послужило спусковым крючком: навалились все проблемы, которые копились в отношениях с соседями уже давно. Женщина на грани нервного срыва, жалуется на бессонницу.
“Опять это дурацкое слово “менталитет”... - говорит Виктория, описывая один конфликт с соседями за другим.
Многие поводы для недовольства соседей можно смело назвать житейскими и, в общем, пустяковыми: не там выгуливаете собаку, заехали на мой газон, громко делаете ремонт… Но мат и угрозы, эмоционально брошенные жителями Ида-Вирумаа в таких перепалках, Виктория принимает за чистую монету и всё больше и больше боится здесь жить.