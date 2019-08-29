Мужчина и женщина из Германии: на суде, который состоялся из-за собаки, нам пришлось доказывать, что мы - не муж и жена

Само по себе это нарушением не является, но только если собака ни на кого не нападает. Следователь отмечает, что на месте происшествия действуют правила содержания кошек и собак, принятые в Силламяэ.

“Согласно этим правилам, хозяин животного должен обеспечить безопасность людей, а также он отвечает за то, чтобы кошка или собака не нарушали покой других граждан, не убегали от хозяина и не нападали на людей и других животных”, - сообщил Дмитрий Наролин.

Кто хозяин собаки?

Пса Вячеслав купил в Эстонии. Виктория рассказывает, что в это время она была в гостях у тетки в Петербурге, и появление в доме собаки вдобавок к ее двум кошкам, привезенным из Германии, поначалу ее ошарашило.

Вячеслав показывает документ на Лорда, где указано, что хозяином является именно он. Вячеслава называют хозяином собаки и несколько авторов заявлений в полицию, среди них и ветеринарный врач, который написал в заявлении, что именно Вячеслав является хозяином собаки, и именно он приводил пса, чтобы делать прививки.

В то же время, привлекли к ответственности за поведение собаки не Вячеслава, а Викторию. Следователь Дмитрий Наролин пояснил, что в судебной практике хозяином признают того человека, который ухаживает за животным.

Вячеслав и Виктория считают, что такое решение было принято, прежде всего, из-за непривычных для Эстонии отношений между мужчиной и женщиной.

Добровольная коммуналка по-немецки

Виктория и Вячеслав родились в СССР и переехали в Германию много лет назад. Познакомились они уже в Германии, когда Вячеслав ремонтировал Виктории компьютер.

“Я работала гидом в Париже, - рассказала Виктория. - У меня две кошки, и я постоянно просила подругу присмотреть за кошками, пока я на три дня уезжала в Париж. В конце концов, подруге это надоело, и она сказала: послушай, тот, кто ремонтировал тебе компьютер, ищет квартиру”.

“У меня была сложная ситуация, я мог снимать только очень маленькую квартиру, - рассказал Вячеслав. - У Виктории была такая же ситуация. Наши общие друзья нас познакомили, и мы пришли к такому соглашению, что вместе снимаем квартиру большей площади, оплачиваем ее пополам, но живем отдельно - в разных комнатах. Но помогаем другу другу - даже хотя бы психологически это легче, есть с кем поговорить”.

По словам Вячеслава, в Германии практика, когда люди, не находящиеся в отношениях, вместе снимают квартиру - довольно распространенная и называется словом wohngemeinschaft (можно перевести как жилищное сообщество). Но в Эстонии объяснить это оказалось очень сложно.

Виктория возмущена тем, что во время судебного заседания ее долго расспрашивали об отношениях с Вячеславом. Хотя дело касалось того, что собака Вячеслава покусала (или не покусала) прохожего, на суде пришлось рассказывать, в разных ли комнатах они живут и что чувствуют по отношению друг к другу.

“Живу с ней по экономическим причинам”, - объяснил Вячеслав.

Виктория рассказывала на суде, что гуляет с собакой и кормит ее время от времени, только когда этого не может сделать Вячеслав, хотя сама она собак даже боится, особенно таких больших, как Лорд. Вячеслав настаивал, что хозяин - он, и нелепо обвинять вместо него соседку по квартире.

Нервная обстановка

Виктория рассказывает, что происшествие с собакой как будто послужило спусковым крючком: навалились все проблемы, которые копились в отношениях с соседями уже давно. Женщина на грани нервного срыва, жалуется на бессонницу.

“Опять это дурацкое слово “менталитет”... - говорит Виктория, описывая один конфликт с соседями за другим.