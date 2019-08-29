На западе Украины обрушился дом: есть погибшие

Все тела погибших были обнаружены под завалами. По информации Главного управления Национальной полиции по Львовской области, госпитализированы семь человек, среди них много подростков.

Еще семь человек, включая пятерых детей, удалось спасти.

Обвалилась целая секция дома

По предварительным данным, ЧП произошло рано утром, когда практически все жильцы спали. На кадрах, поступающих с места происшествия, видно, что обвалилась целая секция дома, разрушения очень значительные.

Сейчас открыто уголовное производство по статьям об умышленном уничтожении объектов жилищно-коммунального хозяйства, о злоупотреблении властью и о служебной халатности. Максимальное наказание, предусмотренное по ним, - от 5 до 12 лет лишения свободы, передает телеканал "112 Украина".

Задержаны два работника коммунального хозяйства

Причины происшествия устанавливаются. Среди основных версий: взрыв бытового газа, перепланировка или подмывание фундамента, отмечает телеканал. По его данным, полицейские задержали двух работников коммунального хозяйства, решается вопрос об избрании им меры пресечения.