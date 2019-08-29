IKEA открыта! Смотрите галерею!

Сегодня компания IKEA открыла в Таллинне э-магазин и пункт выдачи товара вместе с выставочным залом. Благодаря этому шагу, компания IKEA теперь представлена во всех странах Балтии.

Компания обещает доступые цены, для всех жителей Эстонии – из 8000 предлагаемых товаров, более 2000 изделий стоит меньше 10 евро.

«Концепция IKEA состоит в том, чтобы каждый день наших клиентов был приятным и запоминающимся. Для этого мы предлагаем широкий ассортимент товаров для дома по доступным ценам, с хорошим дизайном и функциональностью, среди них - более 2000 товаров для дома стоимостью менее десяти евро,“- говорит руководитель пункта выдачи товара IKEA в Таллинне Алексей Михайлов.

IKEA приходит на рынок Эстонии сначала дигитально – открывая интренет-магазин с доступом ко всей продукции IKEA, а это более 8000 наименований. Заказанный через э-магазин товар будет доставлен на место через пару рабочих дней, товар также можно заказать с доставкой на дом или в пункт выдачи товара. Доставка на дом начиная с 19,90 евро, в пункт выдачи товара - бесплатно. В интернет-магазине также доступны такие услуги, как комната вдохновения, программы планирования и карточка клиента.

В выставочном зале можно ознакомится и попробовать более, чем 3000 разных товаров и получить вдохновение от полностью обставленных демонстрационных комнат, это и кухни, и жилые комнаты. Более 200 предметов для интерьера, например, подушки, кухонную утварь и многое другое можно купить сразу на месте.

На некоторые товары IKEA предлагает 25-летнюю гарантию, также подключившиеся к программе лояльности имеют 365-дневную возможность возврата товара. В пункте выдачи товара можно получить весь спектр услуг, как и в обычных магазинах IKEA: услуга планирования, которая очень нужна при проектировании, рассрочка, замер комнат, сборка мебели, доставка и т.д.

По словам руководителя пункта выдачи товара, выход на рынок IKEA означает низкие цены для потребителей, широкий выбор мебели и аксессуаров, а также вдохновляющие решения для небольших помещений.

Товары IKEA в э-магазине можно заказать на сайте www.ikea.ee, пункт выдачи товара находится по адресу Петербургское шоссе 66, открыт ежедневно с 10.00 до 20.00.