Банк Эстонии ужесточает учет рисков жилищных кредитов

Введением нижней границы доли риска Центробанк хочет обеспечить положение, при котором у банков было бы достаточно капиталов для покрытия рисков, связанных с жилищными кредитами, пишет BNS со ссылкой на Банк Эстонии.

Под влиянием быстрого роста зарплат и сильного чувства уверенности темп годового прироста объемов жилищных кредитов в течение двух последних лет оставался достаточно быстрым, в пределах семи процентов.

Поскольку клиенты хорошо справлялись с выплатой по жилищным кредитам и убытки от жилищных кредитов в последние годы были очень маленькими, более крупные банки стали считать потребность в наличии капитала для погашения рисков все меньшей.

Если экономическая среда в Эстонии начнет ухудшаться, убытки от кредитов начнут заметно расти. По этой причине Банк Эстонии считает важным, чтобы капитализация банков не снижалась.

Изменения в Эстонии коснутся банков Swedbank и SEB, которые для оценки имущественных рисков используют внутренние модели, ориентированные на объемы кредитных убытков более ранних периодов. Другие коммерческие банки в Эстонии используют более простые стандартные модели, в которых степень рисков ипотечных кредитов оценивается по унифицированной ставке рисков в 35% и на них новое требование не распространяется.