Противники Брекзита пригрозили королеве казнью

Цитата Наоми Смит, возглавляющей группу, опубликована в заметке журнала Business Insider, о том, что королева поддержала предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.

«Нет никакого смысла в поддержке королевой такого антидемократического, неконституционного и политизированного маневра со стороны правительства. Когда ее просили о помощи, ей стоило бы вспомнить о том, как недобро история обходится с монархами, которые помогают и содействуют подавлению демократии», — цитирует издание ее слова.

По мнению политического комментатора Рахима Кассама, эти слова можно интерпретировать как намек на судьбу английского короля Карла I, который был обезглавлен из-за разногласий с парламентом.

О том, что Джонсон хочет приостановить текущую сессию парламента, лишив его возможности препятствовать «жесткому» Брекзиту, стало известно 28 августа.

Как сообщало в 2018 году агентство Reuters, группа Best For Britain финансируется в том числе из-за рубежа. Она, в частности, получила по меньшей мере 400 тысяч фунтов стерлингов от миллиардера Джорджа Сороса.