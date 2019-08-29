Чт, 29.08.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт

Методы налогового контроля – где правда, а где миф?

Дмитрий Теплых

ФОТО: личный архив

Не секрет, что у Налогово-таможенного департамента на сегодняшний день существуют широкие возможности, в том числе и скрытые, для установления налоговой обязанности и выявления различных нарушений.

Одним лишь налоговым контролем эти возможности не ограничиваются. Нередко для выявления нарушений применяется и уголовное судебное производство.

Как налоговый управляющий проводит оперативно-розыскные мероприятия? При каких обстоятельствах и на основании каких разрешений возможно прослушивание телефонов и слежка? Какие еще действия довольно часто предпринимает Налогово-таможенный департамент для сбора доказательств?

Приходите 12 сентября на Таллиннский бизнес-форум, где присяжный адвокат Дмитрий Теплых расскажет о скрытых методах налогового контроля, и вы поймете, правда ли ваш телефон может прослушивать налоговый управляющий или это не более чем миф.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ