Методы налогового контроля – где правда, а где миф?

Не секрет, что у Налогово-таможенного департамента на сегодняшний день существуют широкие возможности, в том числе и скрытые, для установления налоговой обязанности и выявления различных нарушений.
Одним лишь налоговым контролем эти возможности не ограничиваются. Нередко для выявления нарушений применяется и уголовное судебное производство.
Как налоговый управляющий проводит оперативно-розыскные мероприятия? При каких обстоятельствах и на основании каких разрешений возможно прослушивание телефонов и слежка? Какие еще действия довольно часто предпринимает Налогово-таможенный департамент для сбора доказательств?
Приходите 12 сентября на Таллиннский бизнес-форум, где присяжный адвокат Дмитрий Теплых расскажет о скрытых методах налогового контроля, и вы поймете, правда ли ваш телефон может прослушивать налоговый управляющий или это не более чем миф.