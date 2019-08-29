Живущий в Эстонии костариканец: общественный транспорт здесь просто прекрасен

В серии видеосюжетов Postimees «Почему я живу в Эстонии?» иностранцы, проживающие в Эстонии, объясняют, почему они приехали сюда и как живут.

«Я не считаю себя гражданином ни одной конкретной страны. У меня нет чувства принадлежности. Коста-Рика - моя родина, меня могут отправить обратно, но у меня нет потребности возвращаться. Я пробыл здесь почти два месяца», - сказал он.

По словам Зунига, однажды он решил узнать, как обстоят дела в Эстонии: в каких фирмах можно найти работу, каков уровень качества жизни, об общественном транспорте, здравоохранении и остальном. «Я решил сам попробовать», - вспоминает он.

«Общественный транспорт здесь просто прекрасен, особенно здорово, что он вроде как бесплатный. Пробок особо не видел, по Таллинну очень просто передвигаться. На основании прочитанного в интернете я решил, что у эстонцы довольно холодны, но это оказалось совсем не так. Все приятные и теплые. С эстонцами уже подружился. Я бы сказал, что эстонцы порядочные, они даже превзошли мои ожидания. До сих пор мне было не на что жаловаться. В Эстонии самый чистый воздух в мире, вам стоит этим гордиться. Вы также можете гордиться хорошим природным запасом воды. Мне рассказывали, почему эстонцев называют поющим народом. Здорово, что в тяжелые времена смогли найти радость и выстоять», - отметил Зунига.

«Никогда не говори "никогда", но на родину я не возвращаюсь. Причин много. В Коста-Рике - один выходной в месяц, в Эстонии в рабочем году - 28 дней отпуска. Таким образом можно все распланировать. Бич Коста-Рики - пробки», - сказал он.

«Поначалу мне было тяжело, ведь у меня здесь нет ни друзей, ни семьи, но новейшие технологии позволяют мне говорить с матерью в видоечате, теперь даже у моей бабушки есть телефон и я могу позвонить ей. Я благодарен за все, чему научился. Скорее всего останусь в Эстонии еще на три года. Постараюсь получить магистерскую степень, выбираю между несколькими университетами. Еще на несколько лет точно останусь здесь», - рассказал Зунига.