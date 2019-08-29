Неймар, вероятно, проведет в Париже еще полгода

Для «Барселоны» ситуация осложняется тем, что «ПСЖ» заинтересован исключительно в чистой продаже Неймара за определенную сумму, без обменов.

Сине-гранатовые, в свою очередь, пытаются сбить цену, включив в сделку одного-двух игроков: Усмана Дембеле и Ивана Ракитича, а также заплатить 150 миллионов евро. На Ракитича, кстати, претендует и итальянский "Ювентус". Однако ни один из них не горит желанием переходить в «ПСЖ».