Чт, 29.08.2019
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Неймар, вероятно, проведет в Париже еще полгода

Neymar.

ФОТО: Ueslei Marcelino / REUTERS

До закрытия трансферного окна в Испании остается всего три дня, а "Барселона" никак не может договориться с "Пари Сен-Жермен" о переходе Неймара. Как передает Sports.ru, французы отклонили последнее предложение "Барселоны" и неизвестно, сделают ли испанцы такое предложение, которое бы устроило все стороны.

После интенсивных переговоров, длившихся почти два дня, парижане отклонили очередное предложение каталонского клуба по бразильцу.

Для «Барселоны» ситуация осложняется тем, что «ПСЖ» заинтересован исключительно в чистой продаже Неймара за определенную сумму, без обменов.

Сине-гранатовые, в свою очередь, пытаются сбить цену, включив в сделку одного-двух игроков: Усмана Дембеле и Ивана Ракитича, а также заплатить 150 миллионов евро. На Ракитича, кстати, претендует и итальянский "Ювентус". Однако ни один из них не горит желанием переходить в «ПСЖ».

Позиция французского клуба непреклонна: только деньги, или Неймар остается в Париже, сообщает RMC.

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