Шофер Кофкина: деньги на бронирование гостиницы поступили от Сависаара

По словам Андреева, он знаком с Кофкиным уже 12 лет и в последнее время выполнял свои рабочие обязанности в Испании. Он рассказал, что находился в Испании и в сентябре и октябре 2014 года и часто встречался в это время со своим работодателем Кофкиным. Андреев также сказал, что помнит встречу с Эдгаром Сависааром и Сирет Котка, которые приезжали в Испанию. По распоряжению Кофкина он за несколько месяцев до их приезда на свое имя забронировал для Сависаара и Котка номер в гостинице. По словам Андреева, он заплатил наличными 1500 евро, деньги ему дал Кофкин, который за несколько месяцев до того получил их от Сависаара. «Я сам не видел, чтобы Сависаар давал эти деньги Кофкину, но Кофкин так сказал мне устно», - заявил Андреев.

Андреев заплатил 1180 евро за гостиницу, а остаток вернул Кофкину. На вопрос, почему он не вернул остаток Сависаару, Андреев ответил, что вернул деньги Кофкину еще до встречи с Сависааром.

Андреев также сказал, что не знает, по чьей инициативе Сависаар приезжал в Испанию. На вопрос, располагал ли он данными, что поездка бывшего в то время мэром Таллинна Сависаара в Испанию была выражением благодарности со стороны Кофкина, Андреев ответил, что у него у такой информации не было.

По словам Андреева, он также возил Сависаара и Котка по Испании, в том числе отвез их несколько раз в медицинское учреждение и занимался пропавшим багажом Сависаара. После вопроса прокурора Андреев вспомнил, что еще помогал Сависаару заказывать массаж, за который, насколько ему известно, Сависаар заплатил сам. «Это было моими обычными рабочими обязанностями», - пояснил Андреев и отметил, что часто принимал гостей Кофкина, помогал им по разным вопросам и возил их.

На вопрос, не слышал ли он разговора о том, что Кофкин намерен оплатить медицинские услуги для Сависаара и Котка, Андреев ответил, что такого разговора не было, и что он не слышал, чтобы визиты Сависаара и Котка к врачам были бы подарком Кофкина гостям. Андреев также сказал, что не получал от работодателя указаний платить по другим счетам Сависаара и Котка. В то же время, он признал, что работодатель оплатил расходы на топливо, связанные с поездками Сависаара, и что ему неизвестно, чтобы Сависаар компенсировал эту сумму.

По словам Андреева, он не был связан с организацией обратного рейса Сависаара и Котка и не знает, кто его оплачивал. «Я только отвез Сависаара и Котка назад в аэропорт», - сказал он.

На вопрос, не было ли у него чувства, что ему приходилось оказывать Сависаару и Котка какие-то особенные услуги, отличавшие их от остальных гостей Кофкина, Андреев ответил отрицательно. Он сказал, что позже не соприкасался с Сависааром и Котка.

В четверг с показаниями в суде должен выступить и сам Александр Кофкин. На повестке дня - видеомост с проживающими в Испании свидетелями, которых вызвала прокуратура.