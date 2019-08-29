Государственный лес – актив, обеспечивавший эстонскую крону?

Первая половина 1990-х годов в Эстонии была знаменита кражами леса, которых не избежали и государственные леса. А надзор за ними вели работники государственных лесов, а не банковские чиновники. ФОТО: Музей Сагадиского лесного центра RMK

Выбор «кроновых лесов»

И все же, Верховный Совет 59 голосами «за» принял решение о «Валютном резерве Эстонской Республики». Лесничествам надо было выбрать участки лесов и передать их на баланс Банка Эстонии. В общей сложности под «кроновые леса» был отведен 4031 участок общей площадью чуть более 14 тысяч гектаров. Расположение выбранных участков от региона к региону сильно различалось. Большинство из них были выбраны в южной части Эстонии и Вирумаа, в то время как в Ляэнемаа и Харьюмаа под «кроновые леса» было отведено довольно немного леса. Участки можно было выбирать из хозяйственных лесов зеленого и хозяйственного пояса II группы. На большинстве участков росли сосна и береза, ельников было меньше. Для всех участков нужно было заполнить таксономические формуляры и добавить схемы.

Отдельная маркировка участков на местности не требовалась. В действительности никто не имел точного представления о том, сколько на самом деле стоили выбранные леса. Договор о поддержании порядка на участках, учете и надзоре был заключен между Банком Эстонии и Эстонским центром организации лесов только 1 марта 1996 года. Оценки лесов требовала именитая британская фирма Coopers & Lybrand, которая проводила аудит Банка Эстонии. Проделанная работа показала, что денежная стоимость «кроновых лесов» была на самом деле почти на треть ниже запланированных 150 миллионов долларов.

Путаница напоследок

На самом деле эстонские леса никогда напрямую не служили залоговой гарантией для обеспечения кроны. Незадолго до денежной реформы, в мае 1992 года, Эстонии удалось вернуть золотовалютные резервы, находившиеся в иностранных банках, чем и была обеспечена конвертируемость кроны. По рекомендациям аудиторов, леса остались на забалансовом счете Банка Эстонии. Однако это, казалось бы, незначительное решение спустя несколько лет вызвало крупный спор между правительством и Банком Эстонии. А именно, когда Банк Эстонии начал продавать свои золотые запасы с целью увеличения ликвидности, заменяя их различными облигациями, начали появляться обвинения в том, что банк своевольно продал и находившиеся в его распоряжении леса. И хотя выяснилось, что это не соответствует действительности, все громче стали звучать сомнения в том, нужно ли банку владеть лесом.

Поскольку к этому моменту с треском лопнули несколько коммерческих банков, а тысячи людей остались без своих денег, у Банка Эстонии созрел план по превращению своего леса в активы, обеспечивающие гарантию покрытия вкладов. Однако это предложение не нашло поддержки ни в финансовых кругах, ни в Рийгикогу. Все пошло совсем наоборот. 2 июня 1997 года Рийгикогу отменил постановление Верховного Совета о предоставлении лесных запасов Банку Эстонии, и «кроновые леса» вернулись в состав государственного леса в качестве коммерческих лесов.

Первой и последней оценкой государственных лесов руководил начальник лесоустроительного центра и впоследствии генеральный директор RMK Юло Вийлуп. ФОТО: Музей Сагадиского лесного центра RMK

Подводя итог, можно сказать, что хотя лес никогда напрямую не был активом, обеспечивающим эстонскую крону, он все же имел сильное психологическое значение и, безусловно, повышал доверие людей к своим деньгам. Но миф об этом сохранился и, вероятно, останется еще на долгие годы.