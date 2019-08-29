Ураган в США и извержение вулкана в Италии. К каким катаклизмам готовиться туристам?

На юго-восток США в ближайшие дни должен обрушиться ураганный шторм «Дориан», пишет Turizm. На данный момент стихия приблизилась к Виргинским островам и движется в направлении Багам. Накануне ураган со скоростью ветра около 130 км/ч обошел стороной Пуэрто-Рико. В настоящий момент в ожидании шторма находится американский штат Флорида. Местные власти объявили режим ЧС. Губернатор штата Рон Де Сантис заявил, что у каждого жителя Флориды должен быть запас еды, воды и лекарств минимум на семь дней, а также убежище и план действий на случай стихийных бедствий.

Как отмечают метеорологи, «Дориан» еще несколько дней назад был рядовым тропическим штормом, но теперь перешел в разряд ураганных. Специалисты ожидают, что он продолжит набирать силу в теплых водах западной Атлантики. По пути к побережью США «Дориан» может достигнуть третьего уровня опасности из пяти. Такой шторм обычно сопровождается проливными дождями и разрушительными порывами ветра до 200 км/ч. В центре ураганов США заявили, что помимо Флориды, также могут пострадать штаты Джорджия и Южная Каролина. Вероятно, шторм обрушится на США ближе к выходным.

Тем временем в Италии дал о себе знать вулкан Стромболи. В среду здесь произошел сильный взрыв. По данным итальянских СМИ, перепуганные туристы стали покидать территорию близ исполина. Стромболи образует небольшой остров недалеко от Сицилии и является одним из самых активных вулканов в мире. На острове проживает всего несколько сотен человек, но летом в разгар сезона сюда приезжает большое количество туристов. В начале июля на вулкане уже происходило несколько сильных взрывов, которые привели к панике среди посетителей острова.

Мэр муниципалитета Липари, к которому принадлежит Стромболи, Марко Джорджанни заявил, что ситуация находится под контролем, жертв и повреждений нет. «Это был очень сильный взрыв и, конечно, туристы напуганы. Но волонтеры помогают успокоить людей», — добавил градоначальник. Ученые отмечают, что вулкан находится в состоянии явной нестабильности. Предсказать, когда точно произойдет его следующее извержение, невозможно.