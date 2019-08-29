Айвар Сыэрд: четырехполосные шоссе Хельме могут дорого обойтись налогоплательщикам

По словам Сыэрда, идея министра финансов Мартина Хельме о строительстве главной дороги с четырьмя полосами движения через государственно-частные партнерства не нова, и Министерство финансов ранее было в курсе о таком формате. Сотрудничество между государственным и частным секторами, или ГЧП, будет означать, что государственный сектор передает работу частному сектору и платит за него долгосрочные операционные договоры аренды.

«Форма частно-государственного сотрудничества по крупным инфраструктурным проектам не заслуживает доверия и имеет много недостатков. Самым большим из них является то, что объект в конечном итоге обходится налогоплательщику во много раз дороже, чем его финансирование непосредственно из государственного бюджета. Кроме того, существует риск долгосрочной зависимости от одного партнера», - сказал Сыэрд BNS.

По словам бывшего министра-реформиста, нет необходимости вдаваться в подробности. «Форма ГЧП использовалась при ремонте таллиннских школ, и такая форма сотрудничества сделала весь бизнес неоправданно дорогим. Оплата в форме операционной аренды увеличивает стоимость частных займов, маржи и так далее. Более того, само государство сможет выпускать облигации на гораздо более выгодных условиях, чем компании частного сектора», - отметил он.

Во-вторых, по словам Сыэрда, необходимо также учитывать, что строительство крупных объектов инфраструктуры имеет свои разумные графики строительства.

«Когда все это нагромождается на годы, когда цены на строительство уже высоки, в свою очередь, создается ценовое давление и удорожание работ. Строительные работы все еще ведутся существующими проектными и строительными компаниями, как для проектов ГЧП, так и для прямого финансирования из бюджета, и их ресурсы ограничены», - отметил Сыэрд.

Министр финансов Мартин Хельме заявил в четверг, что крупные инфраструктурные проекты, такие как четырехполосное строительство дорог Таллинн-Пярну, Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва и строительство моста Сааремаа, должны осуществляться в рамках государственно-частного партнерства.