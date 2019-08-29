Осенний флагман Huawei уже не сможет использовать лицензионную версию Android

Китайцы смогут использовать только версии Android с открытым кодом. Однако на них нельзя будет официально распространять такие сервисы, как Google Play, поисковик Google, почту Gmail.

Похоже, для Huawei существует лишь одно возможное решение проблемы. Теоретически американские компании, в том числе и Google, могут получить у властей США разрешение на поставку своих продуктов и услуг Huawei, если направят соответствующий запрос. Неясно только, сделала ли это Google.