Осенний флагман Huawei уже не сможет использовать лицензионную версию Android

В сентябре Huawei должна представить флагманские смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro. Однако использовать в новых устройствах лицензионную версию Android, равно как и сервисы Google, компания уже не имеет права.
Временная лицензия властей США, позволяющая Huawei работать с американскими партнерами, уже не распространяется на выпуск новых смартфонов, пишет Ferra.
Китайцы смогут использовать только версии Android с открытым кодом. Однако на них нельзя будет официально распространять такие сервисы, как Google Play, поисковик Google, почту Gmail.
Похоже, для Huawei существует лишь одно возможное решение проблемы. Теоретически американские компании, в том числе и Google, могут получить у властей США разрешение на поставку своих продуктов и услуг Huawei, если направят соответствующий запрос. Неясно только, сделала ли это Google.