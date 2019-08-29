Чт, 29.08.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт

Фото: потрясающий современный дом у озера в окружении деревьев

ФОТО: pufikhomes.com

Вместе с блогом об интерьере Pufik отправляемся в США - смотреть дом на сваях.

Этот потрясающий дом у озера в штате Вашингтон, США, стоит на сваях, поэтому изнутри создается ощущение домика на дереве — такая себе современная интерпретация детской мечты каждого мальчика. Большинство стен здесь стеклянные, что позволяет не только наслаждаться красивыми видами, но и буквально впустить окружающую природу в интерьеры. Интересно, что это не дом для отдыха в выходные дни, а постоянное жилье молодой творческой пары. Глава семейства, художник и графический дизайнер, часто работает из дома, поэтому новый дом да и сама местность стали для него прекрасным источником вдохновения.

Смотрите фото ЗДЕСЬ.

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