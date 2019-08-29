Фото: потрясающий современный дом у озера в окружении деревьев

Этот потрясающий дом у озера в штате Вашингтон, США, стоит на сваях, поэтому изнутри создается ощущение домика на дереве — такая себе современная интерпретация детской мечты каждого мальчика. Большинство стен здесь стеклянные, что позволяет не только наслаждаться красивыми видами, но и буквально впустить окружающую природу в интерьеры. Интересно, что это не дом для отдыха в выходные дни, а постоянное жилье молодой творческой пары. Глава семейства, художник и графический дизайнер, часто работает из дома, поэтому новый дом да и сама местность стали для него прекрасным источником вдохновения.