В русскоязычных детсадах успешно внедряется новая система погружения в эстонский язык

В прошлом году в русскоязычных детских садах запустили программу, в рамках которой в пятидесяти группах детских садов по всей Эстонии один из учителей общался с детьми на эстонском языке. Проект пользовался успехом, и в этом году по такой системе будут работать еще 30 групп, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR.
В прошлом учебном году в ходе конкурса выбрали 10 детских садов в Таллинне и 12 в Ида-Вирумаа.
В Ида-Вирумаа учитель детского сада, общающийся с детьми на эстонском языке, не обязательно должен быть эстонцем по национальности. Большинство из 53 учителей общаются на эстонском языке и дома, однако среди них есть и те, кто общаются дома на другом языке, но владеют эстонским на высоком уровне, на уровне категории C1, подчеркнула министр образования Майлис Репс.