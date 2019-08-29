В русскоязычных детсадах успешно внедряется новая система погружения в эстонский язык

В прошлом году в русскоязычных детских садах запустили программу, в рамках которой в пятидесяти группах детских садов по всей Эстонии один из учителей общался с детьми на эстонском языке. Проект пользовался успехом, и в этом году по такой системе будут работать еще 30 групп, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR.