К вечеру выяснится: чего не построят на восточной границе из-за сокращений

Сегодня вечером может выясниться, за счет чего правительство планирует сократить расходы на строительство современной восточной границы. Не построят забор, препятствующий движению животных, или что-то еще, задался вопросом Postimees.
Сегодня правительство посещает юго-восточную границу Эстонии и проведет на кордоне Пиуза выездное заседание и совещание кабинета.
Во время начавшегося в 11.30 посещения границы, министров знакомят с неотстроенным еще участком в районе озера Ваннику (Ванигы), а также с уже выстроенными участками.
В 15.00 на кордоне Пиуза начнется заседание правительства, за которым последует совещание кабинета. На нем правительство обсудит строительство и вопросы, связанные с охраной границы. После этого начнется пресс-конференция, на которой правительство расскажет о ближайших планах строительства.
«Колокольчики и гудки»
В мае этого года новоиспеченный министр финансов Мартин Хельме сообщил, что восточную границу в изначальном виде строить не будут: «Второе, о чем мы говорили, это спланированное с колокольчиками и гудками строительство границы, где нужно принять более рациональный план и есть также целый ряд более мелких дел».
Согласно более ранней информации, строительство и обслуживание восточной границы может обойтись в 320 миллионов евро. Сегодня может выясниться, что именно не построят.
Уже сделанные затраты
Строительство восточной границы началось осенью 2015 года.
- К концу 2017 года были установлены 567 пограничных столбов. Затраты составили около 694 477 евро.
- Обозначение пограничного режима на Чудском озере и Нарвском водохранилище завершилось весной 2017 года. На воде установили 176 буйков. Затраты составили около 201 000 евро.
- К концу 2017 года были готовы кордон Пиуза, пункты управления обслуживания в Лухамаа и Вярска. Затраты составили 164 852 евро.
- В 2018 году началось строительство пункта управления кордона Саатсе. Доведен до конца ремонт дамбы на искусственном озере Ванигы, установлено необходимое обозначение.
- Испытательные участки 1 и 2 были готовы в 2017 году. Стоимость участков соответственно составила два и 2,7 миллиона евро.
- Проект строительства патрульной дороги на реке Нарва передали Департаменту полиции и погранохраны в 2017 году. Оценка влияния на окружающую среду завершилась в середине 2018 года.
- На берегу и мелких островах реки Нарвы установлены 144 пограничных столба. Они обошлись в 504 000 евро.
- Работы по развитию инфосистемы KILP («Щит»). Затраты составляют около 3 750 000 евро.
- В 2019 году установили новые мониторинговые позиции на реке Нарва.
- Отреставрировали кордон Саатсе.
- Объявили тендер по строительство первого наземного участка границы.