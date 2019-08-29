К вечеру выяснится: чего не построят на восточной границе из-за сокращений

Сегодня правительство посещает юго-восточную границу Эстонии и проведет на кордоне Пиуза выездное заседание и совещание кабинета.

Во время начавшегося в 11.30 посещения границы, министров знакомят с неотстроенным еще участком в районе озера Ваннику (Ванигы), а также с уже выстроенными участками.

В 15.00 на кордоне Пиуза начнется заседание правительства, за которым последует совещание кабинета. На нем правительство обсудит строительство и вопросы, связанные с охраной границы. После этого начнется пресс-конференция, на которой правительство расскажет о ближайших планах строительства.

«Колокольчики и гудки»

В мае этого года новоиспеченный министр финансов Мартин Хельме сообщил, что восточную границу в изначальном виде строить не будут: «Второе, о чем мы говорили, это спланированное с колокольчиками и гудками строительство границы, где нужно принять более рациональный план и есть также целый ряд более мелких дел».

Согласно более ранней информации, строительство и обслуживание восточной границы может обойтись в 320 миллионов евро. Сегодня может выясниться, что именно не построят.