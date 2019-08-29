Toyota и Suzuki создают альянс

О том, что Toyota и Suzuki намерены сотрудничать в области разработки новых продуктов, стало известно еще в марте 2019 года. Предполагается, что объединение в альянс должно укрепить их позиции на рынке. Однако это не отменяет того факта, что бренды останутся конкурентами в отдельных областях производства, пишет Motor.