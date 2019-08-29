Круче Макгрегора: легендарный боец UFC устроил очередную пьяную драку

Бывший чемпион UFC в легком весе американец Би Джей Пенн устроил очередную пьяную драку, на этот раз в одном из баров на Гавайских островах, передает Р-Спорт.
Информационный портал TMZ выложил на YouTube ролик, на котором видно, как член Зала славы UFC бьет неизвестного.
Это не первый случай, когда Пенн хоронит свою репутацию в пьяных драках. В июне Пенн устроил драку в стриптиз-клубе с вышибалой.
По информации издания, у бойца произошел конфликт с одним из посетителей заведения. На видео Пенн наносит четыре удара локтем по голове пострадавшего.
В июне американец подрался в стриптиз-клубе. Полиция приехала к клубу, когда спортсмен уже скрылся.