Чт, 29.08.2019
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  • Круче Макгрегора: легендарный боец UFC устроил очередную пьяную драку

Круче Макгрегора: легендарный боец UFC устроил очередную пьяную драку

Би Джей Пенн

ФОТО: SIMON HASTEGRD / imago/Bildbyran

Бывший чемпион UFC в легком весе американец Би Джей Пенн устроил очередную пьяную драку, на этот раз в одном из баров на Гавайских островах, передает Р-Спорт.

Информационный портал TMZ выложил на YouTube ролик, на котором видно, как член Зала славы UFC бьет неизвестного.

Это не первый случай, когда Пенн хоронит свою репутацию в пьяных драках. В июне Пенн устроил драку в стриптиз-клубе с вышибалой.

По информации издания, у бойца произошел конфликт с одним из посетителей заведения. На видео Пенн наносит четыре удара локтем по голове пострадавшего.

В июне американец подрался в стриптиз-клубе. Полиция приехала к клубу, когда спортсмен уже скрылся.

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