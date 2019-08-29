Круче Макгрегора: легендарный боец UFC устроил очередную пьяную драку

Информационный портал TMZ выложил на YouTube ролик, на котором видно, как член Зала славы UFC бьет неизвестного.

Это не первый случай, когда Пенн хоронит свою репутацию в пьяных драках. В июне Пенн устроил драку в стриптиз-клубе с вышибалой.

По информации издания, у бойца произошел конфликт с одним из посетителей заведения. На видео Пенн наносит четыре удара локтем по голове пострадавшего.