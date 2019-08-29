Чт, 29.08.2019
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Таллиннский общественный транспорт переходит на зимнее расписание

: VIIMANE SKODA TROLL KOPLI LIINIL, TROLL, TROLLIBUSS : TALLINN, EESTI : 02MAY17 Viimane Skoda troll Kopli liinil. lt/: Foto: LIIS TREIMANN

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Таллиннский департамент транспорта желает всем безопасного начала учебного года и сообщает, что с 1 сентября общественный транспорт переходит на зимнее расписание, поэтому движение на многих автобусных, а также на всех трамвайных и троллейбусных линиях будет организовано иначе.

На автобусной линии номер 4 по субботам и воскресеньям будет выходить дополнительный автобус, поэтому график движения станет более плотным и продлится.

На линии номер 20А в будние дни добавится дополнительный выезд, работа линии также будет продлена по вечерам. По выходным появятся дополнительные выезды, линия будет начинать работу раньше и заканчивать позже.

С расписаниями можно ознакомиться здесь.

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