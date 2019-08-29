Таллиннский общественный транспорт переходит на зимнее расписание

Таллиннский департамент транспорта желает всем безопасного начала учебного года и сообщает, что с 1 сентября общественный транспорт переходит на зимнее расписание, поэтому движение на многих автобусных, а также на всех трамвайных и троллейбусных линиях будет организовано иначе.