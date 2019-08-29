Чт, 29.08.2019
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  • Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне: пострадал пожилой пассажир автобуса

Полиция ищет свидетелей ДТП в Таллинне: пострадал пожилой пассажир автобуса

Полиция.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Сегодня в Таллинне в 9.15 на перекрестке Вильяндиского шоссе и Кальмисту теэ произошло ДТП с участием рейсового автобуса и неизвестного автомобиля, в результате которого пострадал пожилой пассажир автобуса.

Ехавшему по Вильяндискому шоссе рейсовому автобусу пришлось резко затормозить, так как перед ним неожиданно совершил левый поворот неизвестный автомобиль. Из-за резкого торможения в автобусе упал 75-летний мужчина, которого доставили в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств просим свидетелей этого ДТП связаться с полицией по инфотелефону 612 3000 (пн-пт 8.00-19.00) или э-почте pohja.lmt@politsei.ee.

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