Чт, 29.08.2019
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  • Эстонец, выигравший в покер более полумиллиона евро, рассказал, что сделает с деньгами

Эстонец, выигравший в покер более полумиллиона евро, рассказал, что сделает с деньгами

Эстонский профессиональный игрок в покер Маркку Коплимаа.

ФОТО: Pokkeriliit

Маркку Коплимаа, который в течение десяти лет зарабатывает на хлеб игрой в покер, планирует вложить в акции 585 500 евро, которые он выиграл на турнире в Барселоне, передает Postimees со ссылкой на Äripäev.

«Я разбираюсь в недвижимости и уже инвестировал в нее, но пока не занимался акциями. Это один из способов размещения денег», - рассказал Коплимаа о своих планах.

«Я не ставлю себе целью стать миллионером, а скорее пытаюсь заслужить титулы, в интернете есть чемпионат мира по покеру, также существуют крупные турниры, где можно получить титулы», - сказал он.

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В воскресенье Коплимаа выиграл проходивший в Барселоне этап Европейского покерного турнира, взнос составил 1100 евро. Всего участников было 4682 человек, призовой фонд составил более 4,5 миллиона евро. Турнир шел четыре дня.

Согласно данным Pokkernews, 33-летний Коплимаа заработал игрой в интернете более семи миллионов долларов, а также был неоднократно признан лучшим игроком в покер в Эстонии и лучшим онлайн-игроком.

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