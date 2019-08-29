Эстонец, выигравший в покер более полумиллиона евро, рассказал, что сделает с деньгами

«Я разбираюсь в недвижимости и уже инвестировал в нее, но пока не занимался акциями. Это один из способов размещения денег», - рассказал Коплимаа о своих планах.

«Я не ставлю себе целью стать миллионером, а скорее пытаюсь заслужить титулы, в интернете есть чемпионат мира по покеру, также существуют крупные турниры, где можно получить титулы», - сказал он.

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В воскресенье Коплимаа выиграл проходивший в Барселоне этап Европейского покерного турнира, взнос составил 1100 евро. Всего участников было 4682 человек, призовой фонд составил более 4,5 миллиона евро. Турнир шел четыре дня.