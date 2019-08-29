Картина дня: подозреваемые в убийстве подростки, бардак в ЦРК и разбогатевший на покере эстонец

Полиция подозревает двух подростков в жестоком убийстве в Ыйсмяэ

Полицейские задержали двух подростков в возрасте 15 и 16 лет в качестве подозреваемых в убийстве 53-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 20 августа в Таллинне на Ыйсмяэ-теэ. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда молодые люди были взяты под стражу. Читать далее...

Живущий в Эстонии костариканец: общественный транспорт здесь просто прекрасен

30-летний Хорхе Зунига из Коста-Рики прожил в Эстонии пару месяцев. Также он жил на Мальте и в Чехии. Читать далее...

Эстонец, выигравший в покер более полумиллиона евро, рассказал, что сделает с деньгами

Маркку Коплимаа, который в течение десяти лет зарабатывает на хлеб игрой в покер, планирует вложить в акции 585 500 евро, которые он выиграл на турнире в Барселоне. Читать далее...

В Центре русской культуры годами царил бардак

Располагающийся в центре Таллинна Центр русской культуры (ЦРК) на протяжении многих лет жил по собственным правилам: с владельцев кафе не взимали арендную плату, администратор мог назначать плату по своему усмотрению, отчетность велась так плохо, что столичной службе внутреннего контроля было сложно выяснить, как ведется деятельность учреждения. Читать далее...

Люди боятся обследований, потому что врачи у нас бездушные

Больничная касса проводит скрининги каждый год, чтобы найти людей, у которых рак на ранней стадии, ведь раннее выявление болезни позволит начать лечение вовремя и тем самым спасти жизнь. К сожалению, многие люди не приходят на обследования. Почему? Потому что наши врачи бездушные. Читать далее...

IKEA открыта! Смотрите галерею!

Распахнул свои двери для покупателей демонстрационный зал и пункт приема заказов IKEA на Петербургском шоссе. Читать далее...

Министр обороны Эстонии: страны Балтии уязвимы в случае кризиса

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в среду заявил, что страны Балтии уязвимы в случае кризиса, и потому необходимо проводить здесь учения союзников. Читать далее...

Обещание повысить пенсии может спасти лишь серьезный бюджетный минус

Весной правительство не обещало крупного дефицита бюджета, теперь эта возможность вновь повисла в воздухе. Читать далее...

Bolt и Тартуский университет занялись совместной разработкой технологии беспилотных автомобилей

Bolt и Тартуский университет инициировали научный проект по развитию технологии беспилотных автомобилей. Первые тестовые поездки состоятся в следующем году, а первые автомобили без водителя должны появиться в системе Bolt через семь лет. Читать далее...

Министр Март Ярвик: дальнобойщики воруют топливо фермеров

Если проблемой являются финские дальнобойщики, которые воруют дотируемое Эстонией топливо, почему вместо ужесточения контроля министр хочет ввести лимиты и нормы для фермеров, удивляются странной ситуации деревенские жители. Читать далее...

Парацетамол и аспирин могут убить, лекарство от кашля вызывает галлюцинации