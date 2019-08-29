Картина дня: шведская криминальная угроза, хаос на дорогах Таллинна, подозреваемые в убийстве подростки и бардак в ЦРК

Полиция подозревает двух подростков в жестоком убийстве в Ыйсмяэ

Полицейские задержали двух подростков в возрасте 15 и 16 лет в качестве подозреваемых в убийстве 53-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 20 августа в Таллинне на Ыйсмяэ-теэ. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда молодые люди были взяты под стражу. Читать далее...

Живущий в Эстонии костариканец: общественный транспорт здесь просто прекрасен

30-летний Хорхе Зунига из Коста-Рики прожил в Эстонии пару месяцев. Также он жил на Мальте и в Чехии. Читать далее...

Шведские преступники угрожают соседним странам: стоит ли опасаться и Эстонии?

В субботней перестрелке с полицией в финском Порвоо, которая завершилась ранениями стражей порядка, подозревают двух мужчин, предположительно связанных со шведской организованной преступностью. Бывший министр внутренних дел Эстонии и экс-глава полиции Андрес Анвельт считает, что волна насилия в Швеции обусловлена несколькими обстоятельствами, которых нет в Эстонии, поэтому маловероятно, что в Эстонии появится что-то подобное. Читать далее...

Telia закрывает свою облачную услугу, клиенты могут лишиться данных

Фирма Telia начала информировать пользователей облачной услуги среды Online.ee о предстоящем закрытии сервиса, мотивируя это малым интересом со стороны пользователей. Читать далее...

Финские власти подозревают эстонского капитана в контрабанде сигарет и алкоголя

Финская таможня подозревает эстонского капитана торгового судна в контрабанде свыше одного миллиона сигарет и более 1200 литров крепкого алкоголя. Читать далее...

В Эстонии самая большая в странах Балтии средняя брутто-зарплата

Самая большая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку во втором квартале 2019 года в странах Балтии зарегистрирована в Эстонии, где она составила 1419 евро, а самая маленькая - в Латвии, где она составила 1083 евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Читать далее...

Эстонец, выигравший в покер более полумиллиона евро, рассказал, что сделает с деньгами

Маркку Коплимаа, который в течение десяти лет зарабатывает на хлеб игрой в покер, планирует вложить в акции 585 500 евро, которые он выиграл на турнире в Барселоне. Читать далее...

В Центре русской культуры годами царил бардак

Располагающийся в центре Таллинна Центр русской культуры (ЦРК) на протяжении многих лет жил по собственным правилам: с владельцев кафе не взимали арендную плату, администратор мог назначать плату по своему усмотрению, отчетность велась так плохо, что столичной службе внутреннего контроля было сложно выяснить, как ведется деятельность учреждения. Читать далее...

Люди боятся обследований, потому что врачи у нас бездушные

Больничная касса проводит скрининги каждый год, чтобы найти людей, у которых рак на ранней стадии, ведь раннее выявление болезни позволит начать лечение вовремя и тем самым спасти жизнь. К сожалению, многие люди не приходят на обследования. Почему? Потому что наши врачи бездушные. Читать далее...