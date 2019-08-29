Картина дня: шведская криминальная угроза, хаос на дорогах Таллинна, подозреваемые в убийстве подростки и бардак в ЦРК

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями четверга.
Полиция подозревает двух подростков в жестоком убийстве в Ыйсмяэ
Полицейские задержали двух подростков в возрасте 15 и 16 лет в качестве подозреваемых в убийстве 53-летнего мужчины, тело которого было обнаружено 20 августа в Таллинне на Ыйсмяэ-теэ. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда молодые люди были взяты под стражу. Читать далее...
Живущий в Эстонии костариканец: общественный транспорт здесь просто прекрасен
30-летний Хорхе Зунига из Коста-Рики прожил в Эстонии пару месяцев. Также он жил на Мальте и в Чехии. Читать далее...
Шведские преступники угрожают соседним странам: стоит ли опасаться и Эстонии?
В субботней перестрелке с полицией в финском Порвоо, которая завершилась ранениями стражей порядка, подозревают двух мужчин, предположительно связанных со шведской организованной преступностью. Бывший министр внутренних дел Эстонии и экс-глава полиции Андрес Анвельт считает, что волна насилия в Швеции обусловлена несколькими обстоятельствами, которых нет в Эстонии, поэтому маловероятно, что в Эстонии появится что-то подобное. Читать далее...
Telia закрывает свою облачную услугу, клиенты могут лишиться данных
Фирма Telia начала информировать пользователей облачной услуги среды Online.ee о предстоящем закрытии сервиса, мотивируя это малым интересом со стороны пользователей. Читать далее...
Финские власти подозревают эстонского капитана в контрабанде сигарет и алкоголя
Финская таможня подозревает эстонского капитана торгового судна в контрабанде свыше одного миллиона сигарет и более 1200 литров крепкого алкоголя. Читать далее...
В Эстонии самая большая в странах Балтии средняя брутто-зарплата
Самая большая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку во втором квартале 2019 года в странах Балтии зарегистрирована в Эстонии, где она составила 1419 евро, а самая маленькая - в Латвии, где она составила 1083 евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Читать далее...
Эстонец, выигравший в покер более полумиллиона евро, рассказал, что сделает с деньгами
Маркку Коплимаа, который в течение десяти лет зарабатывает на хлеб игрой в покер, планирует вложить в акции 585 500 евро, которые он выиграл на турнире в Барселоне. Читать далее...
В Центре русской культуры годами царил бардак
Располагающийся в центре Таллинна Центр русской культуры (ЦРК) на протяжении многих лет жил по собственным правилам: с владельцев кафе не взимали арендную плату, администратор мог назначать плату по своему усмотрению, отчетность велась так плохо, что столичной службе внутреннего контроля было сложно выяснить, как ведется деятельность учреждения. Читать далее...
Люди боятся обследований, потому что врачи у нас бездушные
Больничная касса проводит скрининги каждый год, чтобы найти людей, у которых рак на ранней стадии, ведь раннее выявление болезни позволит начать лечение вовремя и тем самым спасти жизнь. К сожалению, многие люди не приходят на обследования. Почему? Потому что наши врачи бездушные. Читать далее...
IKEA открыта! Смотрите галерею!
Распахнул свои двери для покупателей демонстрационный зал и пункт приема заказов IKEA на Петербургском шоссе. Читать далее...
Министр обороны Эстонии: страны Балтии уязвимы в случае кризиса
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в среду заявил, что страны Балтии уязвимы в случае кризиса, и потому необходимо проводить здесь учения союзников. Читать далее...
Обещание повысить пенсии может спасти лишь серьезный бюджетный минус
Весной правительство не обещало крупного дефицита бюджета, теперь эта возможность вновь повисла в воздухе. Читать далее...
Bolt и Тартуский университет занялись совместной разработкой технологии беспилотных автомобилей
Bolt и Тартуский университет инициировали научный проект по развитию технологии беспилотных автомобилей. Первые тестовые поездки состоятся в следующем году, а первые автомобили без водителя должны появиться в системе Bolt через семь лет. Читать далее...
Министр Март Ярвик: дальнобойщики воруют топливо фермеров
Если проблемой являются финские дальнобойщики, которые воруют дотируемое Эстонией топливо, почему вместо ужесточения контроля министр хочет ввести лимиты и нормы для фермеров, удивляются странной ситуации деревенские жители. Читать далее...
Парацетамол и аспирин могут убить, лекарство от кашля вызывает галлюцинации
Профессор-фармацевт Айн Раал считает, что роль провизоров в здравоохранении должна увеличиться, но все, связанные с аптечным делом изменения, должны исходить из интересов здоровья, а не бизнеса. Читать далее...
Свидетельница из Испании: лечение Сависаара оплачивал Кофкин
На сегодняшнем заседании Харьюского уездного суда по делу о коррупции в Таллинне показания по видеомосту дала Урсула Бернерт, которая работает медиком в испанских гостиницах. По ее словам, в 2014 году у нее лечился бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар, а платил за него бизнесмен Александр Кофкин. Читать далее...
Тоом: большинство курсов – это просто шараш-монтаж; Ладынская-Кубитс: аудит госконтроля – верный
Госконтроль установил, что миллионы евро, которые тратятся годами на обучение взрослых эстонскому языку, улетают в трубу и никакого эффекта от этого нет. Так ли это? И что с этим делать? Смотрите передачу в записи!
В русскоязычных детсадах успешно внедряется новая система погружения в эстонский язык
В прошлом году в русскоязычных детских садах запустили программу, в рамках которой в пятидесяти группах детских садов по всей Эстонии один из учителей общался с детьми на эстонском языке. Проект пользовался успехом, и в этом году по такой системе будут работать еще 30 групп. Читать далее...
В Турции умерла 16-летняя россиянка. Родители заявили о пропаже внутренних органов
В Турции через несколько часов после постановки диагноза «острый аппендицит» умерла 16-летняя жительница Красноярска. Родители девочки, которые приехали с ней в Турцию на машине, заявили, что на родину дочь могла вернуться без некоторых внутренних органов. Читать далее...
Начало учебного года грозит хаосом на дорогах Таллинна?
В конце лета на дорогах Таллинна и его ближайших окрестностей царит, мягко говоря, хаос. Программа Reporter телеканала Kanal2 выяснила, как водителям подготовиться к начинающемуся на следующей неделе учебному году и с какими дорожными условиями следует считаться. Читать далее...
Смерть латыша, чье тело было обнаружено в Эстонии: много вопросов без ответов
«Выдающийся, хороший человек, художник и большой выдумщик - сам смастерил лодку и инвентарь». Так об Айгисе Аудерсе, тело которого было найдено на берегу Эстонии, говорит его друг Гундар Патмалниекс. Вместе они прошли более тысячи километров по морю. Читать далее...