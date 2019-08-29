Свидетельница из Испании: лечение Сависаара оплачивал Кофкин

Бернерт заявила, что в 2014 году работала в гостинице Atalaya Park в Испании. Она не менее десяти лет знает Кофкина как пациента, который лечился у ее работодателя. Свидетельница добавила, что один раз с Кофкиным приходили Эдгар Сависаар с женщиной, причем политику оказывали медицинские услуги того же рода, какие ранее получал Кофкин.

Бернерт отметила, что оказанные услуги были платными, но Сависаар ни за что не платил, поскольку денежными вопросами занимался Кофкин. «Поскольку у Кофкина были не завершены лечебные процедуры, мы договорились, что в конечном итоге за всех заплатит он», - сказала Бернерт и добавила после уточняющего вопроса от прокурора, что Кофкин заплатил и за лечение Сависаара. Счет за предоставленные Сависаару медицинские услуги составил 140 евро, сопровождавшей Сависаара женщине (Сирет Котка - прим. BNS) счет не предъявляли, поскольку она ограничилась консультацией, сказала свидетельница. Бернерт добавила, что Кофкин оплатил счет наличными.

Бернерт сказала, что когда Кофкин планировал прийти на медицинские процедуры один или со знакомыми, он сам общался с предоставлявшей услуги стороной. По ее словам, она общалась с Сависааром через Кофкина и ей не показалось, чтобы последний хотел помочь первому в благодарность за оказанную в прошлом услугу.