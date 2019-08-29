Эстонская гребля рискует остаться без олимпийских лицензий

На проходящем в австрийском Линце чемпионате мира по гребле очередная неудача постигла Эстонию: четверка в составе Каура Куслапа, Аллара Рая, Тыну Эндриксона и Каспара Таймсоо не смогла добыть путевку на Олимпиаду в Токио.
Эстонский экипаж соревновался в первом полуфинале, в котором первое место оспаривали Италия (5,33.22), Польша (+1.86) и Австралия (+3.39). Четвертое место заняла Великобритания, а пятое - Украина. Эстония с отставанием чуть менее 10 секунд осталась на последнем месте, которое отправило нашу команду в утешительный полуфинал, из которого в Токио отберутся лишь две команды.