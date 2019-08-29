Полиция обнаружила в автомобиле пьяного мужчины незарегистрированное оружие

Полиция в ночь на четверг в поселке Торма волости Йыгева обнаружила в автомобиле нетрезвого водителя незарегистрированное огнестрельное оружие.
Полицейские остановили для проверки Opel Zafira и выявили у находившегося за рулем автомобиля 79-летнего мужчины признаки употребления алкоголя.
Кроме того, в автомобиле обнаружили гладкоствольное ружье, патроны и гильзы. Мужчину задержали и доставили в арестный дом.
Обнаруженные в автомобиле незаконные предметы полиция забрала на хранение. Полиция возбудила уголовное дело для выяснения подробностей происшествия.