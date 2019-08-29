Чт, 29.08.2019
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  • Полиция обнаружила в автомобиле пьяного мужчины незарегистрированное оружие

Полиция обнаружила в автомобиле пьяного мужчины незарегистрированное оружие

Пьяный водитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Piotr Łatacha/PhanterMedia/Scanpix

Полиция в ночь на четверг в поселке Торма волости Йыгева обнаружила в автомобиле нетрезвого водителя незарегистрированное огнестрельное оружие.

Полицейские остановили для проверки Opel Zafira и выявили у находившегося за рулем автомобиля 79-летнего мужчины признаки употребления алкоголя.

Кроме того, в автомобиле обнаружили гладкоствольное ружье, патроны и гильзы. Мужчину задержали и доставили в арестный дом.

Обнаруженные в автомобиле незаконные предметы полиция забрала на хранение. Полиция возбудила уголовное дело для выяснения подробностей происшествия.

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