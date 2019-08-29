Шведские преступники угрожают соседним странам: стоит ли опасаться и Эстонии?

На следующий день после стрельбы были задержаны братья 1989 и 1994 годов рождения. Хотя следствие еще идет, известно что они - коренные шведы.

В последнее десятилетие в Швеции все чаще всплывают связанные с организованной преступностью случаи насилия, обуздать которое государству удается с трудом. Не далее как в понедельник в Мальме средь бела дня застрелили 31-летнюю женщину, у которой во время нападения был ребенок на руках. Женщине несколько раз выстрелили в голову и продолжили стрельбу даже после того, как жертва упала.

Случай шокировал даже преступный мир Швеции, члены которого сказали шведской газете Expressen, что убийство женщин и детей - это табу. Застрелив мать с младенцем, эту черту преступники переступили.

В Финляндии уже долгое время беспокоятся, что происходящее в Швеции может захватить и Финляндию. Сейчас организованная преступность действует в Финляндии скрытно, как и в Эстонии, но случай в Порвоо увеличил ощущение опасности. По словам финских полицейских, в этом есть сходство со шведской ситуацией, но вероятность уличного насилия по-прежнему считается небольшой.

Первыми организованными преступными группировками в Швеции, вышедшими на первый план в 90-е годы, были байкерские банды. Bandidos MC и "Ангелы ада" вели между собой войну, которая простиралась и за государственные границы Северных стран. Другие ныне действующие в Швеции преступные группировки строились по примеру байкерских банд.

Из обнародованного в прошлом году рапорта неожиданно выяснилось, что члены банд образованнее, чем о них думают: 92% закончили основную школу, половина - среднюю школу и 8% учились в вузе. Хотя у половины членов банд имеются проблемы с психикой, серьезные душевные расстройства, согласно рапорту, есть только у пары процентов преступников.

Исследование выявило также, что средний возраст преступников - 19 лет, а 92% преступников - мужчины. Из них 67% родились в Швеции, хотя большинство имеет иностранное происхождение. Родившиеся в Швеции преступники с иностранным происхождением в основном - иммигранты во втором и третьем поколениях, а началу их преступной жизни способствуют социальные проблемы.

По данным профессора криминологии Стокгольмского университета Ежи Сарнецки, члены организованной преступности сегодня приходят из спальных районов. По словам Сарнецки, во многих районах Швеции школа и детсад не справляются со своей работой по привлечению молодежи в общество.

"Теперь мы видим следы этой бездеятельности. Мы терпели как некоторые молодые люди росли вне рамок шведского общества", - сказал Сарнецки финскому телерадиовещанию.

Большинство уличных банд занимается наркобизнесом, а молодежь выполняет роль наркокурьеров. Банды снабжают их оружием, которое они используют при сведении счетов. В последние десять лет эти конфликты все чаще выливаются на улицы.