Финские власти подозревают эстонского капитана в контрабанде сигарет и алкоголя

Товар предназначался для перепродажи в Финляндии, общая сумма неуплаченных налогов и сборов составляет около 230 000 евро.

По данным таможни, в 2013 и 2014 годы гражданин Эстонии 48 раз привозил из Германии в Финляндию беспошлинные сигареты и алкоголь. Подозреваемый использовал право приобретать для членов судовой команды товары без уплаты налогов.