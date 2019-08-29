Финские власти подозревают эстонского капитана в контрабанде сигарет и алкоголя

Финская таможня подозревает эстонского капитана торгового судна в контрабанде свыше одного миллиона сигарет и более 1200 литров крепкого алкоголя, сообщает Rus.ERR со ссылкой на YLE.
Товар предназначался для перепродажи в Финляндии, общая сумма неуплаченных налогов и сборов составляет около 230 000 евро.
По данным таможни, в 2013 и 2014 годы гражданин Эстонии 48 раз привозил из Германии в Финляндию беспошлинные сигареты и алкоголь. Подозреваемый использовал право приобретать для членов судовой команды товары без уплаты налогов.
Материалы следствия переданы в прокуратуру для вынесения обвинительного заключения, а капитан судна остается под арестом.