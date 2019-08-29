Чт, 29.08.2019
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  • Финские власти подозревают эстонского капитана в контрабанде сигарет и алкоголя

Финские власти подозревают эстонского капитана в контрабанде сигарет и алкоголя

Наручники.

ФОТО: Urmas Luik

Финская таможня подозревает эстонского капитана торгового судна в контрабанде свыше одного миллиона сигарет и более 1200 литров крепкого алкоголя, сообщает Rus.ERR со ссылкой на YLE.

Товар предназначался для перепродажи в Финляндии, общая сумма неуплаченных налогов и сборов составляет около 230 000 евро.

По данным таможни, в 2013 и 2014 годы гражданин Эстонии 48 раз привозил из Германии в Финляндию беспошлинные сигареты и алкоголь. Подозреваемый использовал право приобретать для членов судовой команды товары без уплаты налогов.

Материалы следствия переданы в прокуратуру для вынесения обвинительного заключения, а капитан судна остается под арестом.

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