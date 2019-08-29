Чт, 29.08.2019
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Telia закрывает свою облачную услугу, клиенты могут лишиться данных

Логотип Telia.

ФОТО: Jessica Gow/TT/TT NEWS AGENCY

Фирма Telia  начала информировать пользователей облачной услуги среды Online.ee о предстоящем закрытии сервиса, мотивируя это малым интересом со стороны пользователей.

Пользователи услуги, которые не перенесут свои данные из облака до 1 ноября, останутся без них, предупреждает портал Geenius.

Закрытие облачного сервиса Online.ee не коснется услуг электронной почты - пользоваться ей клиенты смогут и дальше в неизменном виде.

Облачная услуга Telia была открыта в 2016 году, в ее рамках предприятие за 6,95 евро в месяц предлагало 500 Gb для хранения данных. В то же время Google предлагал за 10 евро в месяц 1 ТБ в своей облачной услуге.

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