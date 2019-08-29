Впервые в Эстонии: клиенты Swedbank в своем интернет-банке теперь могут видеть баланс счета в другом банке

Осенью клиенты Swedbank смогут не только просматривать остаток на счетах в других банках, но также запрашивать выписки и инициировать платежи с этих счетов, сообщила пресс-служба банка.

По словам руководителя подразделения частных финансов Swedbank Кайе Метсла, благодаря этому нововведению как частные клиенты, так и предприятия смогут получать более полный обзор своих финансов.

"Для того чтобы следить за состоянием своих финансов, больше не надо будет совершать операции в разных интернет-средах. Клиент при желании может добавить в интернет-банк Swedbank свой счет, находящийся в другом банке. При этом в сводной выписке отображаются остатки на счетах обоих банков. Уже в ближайшее время в нашем интернет-банке можно будет ознакомиться с остатками на своих счетах и в других банках, запрашивать выписки и инициировать платежи с этих счетов", – сказала Метсла.

За две недели более 500 частных клиентов добавили в интернет-банк Swedbank свой счет, находящийся в банке SEB. Это нововведение откроет новые возможности и для предприятий, которые ведут свои расчеты в разных банках или имеют счет Swedbank также в другой Балтийской стране.

«Мы надеемся, что предприятия хорошо воспримут это нововведение. Для них объединенная в одном месте информация из разных банков означает, прежде всего, возможность более удобно и эффективно управлять своими финансами», - комментирует Метсла.

Новшество связано со вступающей в силу с 14 сентября Второй директивой Европейского союза о платежных услугах (PSD2), цель которой состоит в создании более благоприятных условий для эффективных и безопасных платежей. К этому сроку банки должны открыть свою инфраструктуру другим лицензированным поставщикам услуг. Другими словами – предоставить возможность отображения информации о счете в среде другого банка.