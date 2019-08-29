Фото: в гостях у юного ценителя антиквариата

В каждом уголке этой квартиры — даже в ванной комнате — есть вещи с историей. Некоторые из них были практически в негодном состоянии и спасены из небытия. Такая любовь к антиквариату еще необычнее потому, что их хозяин — еще совсем молодой человек, рассказывает Houzz.ru.
«Мне было лет восемнадцать, когда я заработал свои первые деньги и поехал в Петербург за антикварной серебряной сухарницей», — рассказывает Юрий Прудовский, руководитель IT-проектов и хозяин собственного небольшого предприятия по подбору и продаже антиквариата.
В багаже у Юрия есть неоконченное дизайнерское образование, поэтому ремонтом своей квартиры он занимался самостоятельно. Владелец не стал менять планировку, только немного изменил конфигурацию прихожей. В гостиную теперь ведет проем с эллиптической аркой, подходящей по стилю к мебели рубежа XIX–XX веков.
Вместе с Юрием в квартире живет русская псовая борзая Дарья, которой уже три года. Отчасти идеей обновить интерьер хозяин обязан ей — Дарья погрызла прежнюю мебель, когда была щенком: «Из-за нее пришлось поменять ореховую мебель на карельскую березу. Но я привык к круговороту мебели в жизни. Мне сложно пройти мимо красивого. Если я вижу что-то лучше, чем у меня, то хочется это купить. Можно перекомплектовать интерьер, и все равно будет хорошо».
Гостиную освещает винтажная советская люстра, которую хозяин дополнил разноцветными итальянскими подвесками, купленными по случаю во время поездки в Гусь-Хрустальный: «Люстра была у нас, еще когда я жил с родителями, на ней был невыразительный однотонный хрусталь. Теперь в ней сложно узнать люстру 1985 года».
Прогуляться по интересной и очень необычной квартире можно ЗДЕСЬ.