В Эстонии самая большая в странах Балтии средняя брутто-зарплата

В Литве, где с 1 января 2019 года были изменены ставки взносов государственного социального страхования для работника и работодателя, а зарплаты были индексированы в 1,289 раза, средняя брутто-зарплата во втором квартале 2019 года составила 1289 евро.

По сравнению со вторым кварталом прошлого года, средние зарплаты выросли во всех странах Балтии. Исключая эффект индексации, самый большой рост брутто-зарплат был в Литве, где он за год составил 7,9%. В Латвии зарплаты выросли на 7,8%, а в Эстонии - на 7,4%.