Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту в "нормандском формате"

В ходе беседы Меркель обратила внимание Путина на "настоятельную необходимость ускорить переговоры" с украинской стороной "о предстоящих контрактах на транзит газа", передает Deutsche Welle .

Кроме того, германский канцлер и глава российского государства обсудили ситуацию в Ливии и в Сирии, в частности, военную эскалацию на северо-западе Сирийской Арабской Республики и перспективы запуска политического процесса под эгидой ООН для преодоления конфликта. Меркель и Путин высказались в поддержку усилий нового спецпредставителя ООН по Сирии Гейра Педерсена.