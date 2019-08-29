Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту в "нормандском формате"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным подготовку к встрече в "нормандском формате" (с участием Украины, Германии, Франции, России) с целью "продвинуться вперед в реализации минских соглашений". Об этом в четверг, 29 августа, сообщило ведомство по печати и информации федерального правительства.
В ходе беседы Меркель обратила внимание Путина на "настоятельную необходимость ускорить переговоры" с украинской стороной "о предстоящих контрактах на транзит газа", передает Deutsche Welle.
Кроме того, германский канцлер и глава российского государства обсудили ситуацию в Ливии и в Сирии, в частности, военную эскалацию на северо-западе Сирийской Арабской Республики и перспективы запуска политического процесса под эгидой ООН для преодоления конфликта. Меркель и Путин высказались в поддержку усилий нового спецпредставителя ООН по Сирии Гейра Педерсена.
Ранее стало известно, что достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств "нормандской четверки" 2 сентября.