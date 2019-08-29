Советник министра Кинго обвиняет главу EAS в покрытии коррупции, пока сама министр нахваливает его

Если кратко подытожить ситуацию, вчерашние комментарии министра и ее непосредственной подчиненной выглядели следующим образом:

Министр Кинго в пресс-сообщении EAS, переданном вчера в 13.43: "EAS играет важную роль в развитии эстонской экономики. Иваск был хорошим руководителем EAS, но я понимаю его желание взять на себя новую ответственность. Благодарю Ало Иваска за проделанную работу!"

Министр также сказала, что вдобавок к хорошим экономическим результатам считает сильной стороной Иваска сформированную им и работавшую под его руководством команду, которая может продолжить претворение в жизнь целей, взятых на себя организацией.

PR-советник министра Вийве Аасма в 21.46 в Фейсбуке: "Когда я ходила к руководителю EAS Иваску, чтобы рассказать о своих подозрениях в коррупции в его сфере управления, он повел себя так же, как сейчас ведет себя Аавиксоо в случае с Таллиннским техническим университетом - все прикрыл и не стал проводить независимое расследование. На мои запросы о том, было ли в учреждении проведено расследование и что в его ходе выяснилось, мне ответили официальным языком, что это не мое дело. Позор таким руководителям, которые покрывают внутренние преступления, лишь бы не пострадала "хорошая репутация" учреждения".

Аасма добавила, что если юридически установлено, что работник совершил противоправное действие и причинил предприятию денежный ущерб, то руководитель не должен премировать этого человека продвижением по карьерной лестнице.

В октябре 2018 года программа ЭТВ Pealtnägija сообщила, что один из победителей крупнейшего в Эстонии тендера на организацию пиара подал на EAS в суд. Рамочный тендер на оказание пиар-услуги объемом 3 млн евро выиграли KPMS и компания Вийве Аасма Alfa-Omega, которые должны были соревноваться между собой за более мелкие тендеры. По оценке Alfa-Omega, предпочтение почему-то было отдано KPMS, и вторая компания оспорила это в суде.

EAS действует в области управления министра Кинго.

Владеющая компанией Alfa-Omega Аасма не входит ни в одну партию. В 2014-2017 годах она была членом созданной экс-министром иностранных дел Кристийной Оюланд Партии народного единства.