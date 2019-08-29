Минэкономики запретило мусорщикам ездить на подножке мусороуборочных машин, фирма по вывозу мусора недоумевает

Предприятие по оказанию услуг по вывозу мусора Ragn-Sells пожелало выяснить в Министерстве экономики и коммуникаций, может ли грузчик мусорооуборочной машины ездить на подножке с внешней стороны транспортного средства, и оказалось, что хотя в законе это не прописано, но такой способ езды непозволителен, сообщает портал Rus.ERR.
"Подножка с задней стороны мусороуборочной машины предназначена не для перевозки людей, а для выполнения рабочих обязанностей в определенных условиях", – отметил руководитель отдела дорог Министерства экономики и коммуникаций Айн Таттер. Он ссылается на Закон о дорожном движении, который не предусматривает перевозку людей подобным образом.
Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Ragn-Sells Райнер Пести в свою очередь заявил новостному порталу ERR, что позиция министерства стала для него сюрпризом, так как ранее Департамент шоссейных дорог дал предприятию соответствующее разрешение. По словам Пести, в Скандинавии и других странах Европы грузчикам разрешено ездить на подножке.