Минэкономики запретило мусорщикам ездить на подножке мусороуборочных машин, фирма по вывозу мусора недоумевает

Предприятие по оказанию услуг по вывозу мусора Ragn-Sells пожелало выяснить в Министерстве экономики и коммуникаций, может ли грузчик мусорооуборочной машины ездить на подножке с внешней стороны транспортного средства, и оказалось, что хотя в законе это не прописано, но такой способ езды непозволителен, сообщает портал Rus.ERR.